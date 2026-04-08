Thiếu nữ 19 tuổi người Anh hiến tạng cứu 3 bệnh nhân Việt Nam

TPO - Giữa nỗi đau mất con nơi đất khách, gia đình cô gái 19 tuổi người Anh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đưa ra quyết định cao cả: hiến tạng để cứu người. Nghĩa cử ấy đã thắp lên hi vọng sống cho ba bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử.

O.S.W, cô gái 19 tuổi mang quốc tịch Anh, đến Việt Nam trong một chuyến du lịch tuổi trẻ – hành trình đáng lẽ tràn ngập niềm vui và những trải nghiệm đẹp. Thế nhưng, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi tương lai phía trước của cô. Dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, những tổn thương quá nghiêm trọng khiến cô không thể qua khỏi. Ngày 2/4/2026, cô được xác định chết não.

Nhưng hành trình của cô gái trẻ không dừng lại ở đó.

Trong nỗi đau tột cùng, cha mẹ cô đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm: hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu sống những bệnh nhân Việt Nam đang đứng bên bờ sinh tử. Từ quyết định ấy, sự sống đã được trao đi theo cách thiêng liêng nhất.

Các bác sĩ đọc lời tri ân cô gái trẻ trước khi lấy tạng hiến ghép cho bệnh nhân.

Lá gan của O.S.W được ghép cho một người đàn ông 53 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng, mở ra cơ hội hồi sinh sau chuỗi ngày cận kề cái chết. Hai quả thận của cô đã mang lại cuộc đời mới cho một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi – những bệnh nhân đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy lọc máu, mòn mỏi chờ đợi phép màu.

Không cùng quốc tịch, khác biệt về ngôn ngữ và màu da, nhưng trong giây phút ấy, mọi ranh giới dường như tan biến. Nghĩa cử của cô gái trẻ và gia đình đã kết nối những con người xa lạ bằng sợi dây của lòng nhân ái. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – những người trực tiếp thực hiện ca ghép không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn trở thành nhân chứng của một điều kì diệu, nơi mất mát được chuyển hóa thành hi vọng sống.

Trong những lời chia sẻ nghẹn ngào, cha mẹ cô gái kể về con với niềm tự hào xen lẫn đau đớn. O.S.W là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Cô vừa hoàn thành chương trình trung học và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học vào mùa thu tới. Chuyến đi tới Việt Nam là phần thưởng cho những nỗ lực và những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy.

Ghép tạng cho người nhận.

“Con bé đã có những ngày tháng tuyệt vời tại đất nước của các bạn. Con luôn nói rằng con yêu nơi này và cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi tin rằng, nếu có thể lựa chọn, con sẽ muốn trao đi sự sống của mình để giúp người khác", cha mẹ cô chia sẻ.

Người cha nghẹn giọng: “Không có món quà nào lớn hơn việc trao tặng sự sống. Chúng tôi tự hào về con".

Còn người mẹ, trong nước mắt, vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Con sẽ tiếp tục sống theo một cách rất đẹp. Con sẽ có những gia đình mới ở đây, và mãi mãi ở trong trái tim chúng tôi".

Họ nhắc đến Hà Nội – nơi nhịp sống sôi động khiến họ liên tưởng đến London, quê hương của con gái mình. Và giờ đây, họ tìm thấy sự an ủi khi biết rằng, theo một cách đặc biệt, con gái họ đã trở thành một phần của thành phố này.

Một cô gái người Anh đến Việt Nam với tâm thế nghỉ dưỡng, ghi dấu ấn thời thanh xuân trong hành trình sống của mình. Nhưng số phận cô đã thay đổi bởi sự rời đi theo một cách không ngờ tới. Cô đã trở thành một người hùng thầm lặng – người thắp sáng hi vọng sống cho những phận người xa lạ bằng chính món quà vô giá của mình.

Sự ra đi của cô gái trẻ để lại khoảng trống không gì bù đắp với gia đình, nhưng cũng đồng thời gieo vào cuộc đời những người xa lạ một cơ hội được sống tiếp. Ở nơi đất khách, khi hành trình tuổi trẻ khép lại quá sớm, O.S.W đã kịp để lại dấu ấn bằng một cách đặc biệt khi trao đi những phần quý giá nhất của mình để níu giữ sự sống cho người khác.

Giữa nhịp sống không ngừng của Hà Nội, sẽ có những trái tim tiếp tục đập, những cuộc đời tiếp tục được viết tiếp, mang theo một phần sự sống của cô. Và ở đó, kí ức về một cô gái 19 tuổi đến từ Londonsẽ không chỉ dừng lại ở nỗi tiếc thương, mà còn được nhắc đến như biểu tượng của lòng nhân ái vượt qua mọi biên giới.