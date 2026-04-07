Chính sách thuốc lá không khói toàn cầu: Từ siết chặt đến những điều chỉnh đảo chiều

Trong bối cảnh việc cấm hoàn toàn hút thuốc lá là không khả thi, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang chuyển trọng tâm sang tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào thuốc lá điếu. Dựa trên các bằng chứng khoa học hiện có, thuốc lá không khói được kỳ vọng trở thành một trong những lựa chọn thay thế khả thi, giúp hạn chế rủi ro sức khỏe cho người hút và cộng đồng.

Trong nhiều năm gần đây các nước liên tục điều chỉnh chính sách để quản lý nhóm sản phẩm này một cách phù hợp, vừa đáp ứng mục tiêu y tế công cộng, vừa hướng tới sự đồng thuận xã hội trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Nhiều nước đang tái định hướng chính sách đối với thuốc lá không khói

Trong một diễn biến gần đây, chính quyền Bangladesh gây chú ý khi đang xem xét sửa đổi sắc lệnh kiểm soát thuốc lá, bao gồm đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm sản xuất, kinh doanh thuốc lá không khói (bao gồmthuốc lá điện tử và các sản phẩm nicotine khác), cũng như bãi bỏ quy định không cho trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán.

Các quy định cấm này được ban hành vào cuối năm 2025 dưới thời chính phủ lâm thời, nhưng hiện đang được xem xét điều chỉnh lại theo khuyến nghị của một Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Bangladesh, cơ quan được giao rà soát 133 sắc lệnh do chính phủ lâm thời ban hành nhằm đánh giá lại tính phù hợp và khả năng thực thi trong thực tiễn.

Bộ Y tế nước này hiện đang chuẩn bị dự thảo để gửi đến Vụ Pháp chế và Nghị viện trong thời gian tới.

Chính phủ Bangladesh xem xét điều chỉnh chính sách với thuốc lá không khói. Ảnh: Bangladesh Today

Tháng 12/2024, Quốc hội Mexico đã thông qua cải cách Hiến pháp nhằm cấm các hoạt động liên quan đến thuốc lá điện tử (TLĐT). Ngày 26/9/2025, Cơ quan Hành pháp đã trình Quốc hội dự luật thứ cấp để triển khai lệnh cấm TLĐT trong Hiến pháp. Tuy nhiên dự luật đó không bao gồm sản phẩm thuốc lá nung nóng (TLNN) trong phạm vi bị cấm. Quy định dưới luật này đã được thông qua vào tháng 12/2025 trước khi được công bố chính thức vào ngày 15/1/2026. Điều này có nghĩa, tại Mexico người hút thuốc được phép sử dụng các sản phẩm chứa thuốc lá, kể cả TLNN.

Tương tự, tại Đài Loan (Trung Quốc) việc kiểm soát các sản phẩm thuốc lá không khói cũng có sự chọn lọc và trải qua một quá trình phê duyệt gắt gao đối với các sản phẩm được cung cấp hợp pháp. Từ ngày 22/3/2023, luật mới của Đài Loan (Trung Quốc) cấm hoàn toàn TLĐT nhưng đưa TLNN vào diện quản lý, yêu cầu đánh giá rủi ro sức khỏe trước khi phê duyệt. Đến tháng 7/2025, Cục Quản lý Sức khỏe (HPA) cấp phép có điều kiện cho 14 sản phẩm từ 2 công ty, với 8 sản phẩm và 3 thiết bị chính thức hiệu lực từ 11/10/2025. Các sản phẩm được cung cấp hợp pháp phải tuân thủ kiểm tra độc chất học, dược lý, nghiện ngập và sức khỏe công cộng, cấm quảng cáo và bán cho trẻ dưới 20 tuổi hoặc phụ nữ mang thai. Hiện Đài Loan (Trung Quốc) chỉ cho người nhập cảnh chỉ được phép mua các sản phẩm TLNN đã được phê duyệt tại khu miễn thuế ở sân bay Đài Loan (Trung Quốc) hoặc các đảo ngoài khơi, rồi mang theo khi nhập cảnh.

Giảm tác hại thuốc lá đang trở thành chiến lược chủ đạo tại nhiều nước

Mặc dù chính sách giảm tác hại thông qua các sản phẩm thuốc lá không khói vẫn còn gây tranh luận ở một số nơi, ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn cho phép lưu hành nhóm sản phẩm này với kỳ vọng chúng có thể góp phần giảm thiểu bệnh tật liên quan đến hút thuốc lá. Đáng chú ý, sự tham gia thẩm định khoa học của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã trở thành một “bảo chứng” quan trọng cho tính minh bạch và độ tin cậy của các đánh giá khoa học liên quan đến thuốc lá không khói.

Tại Hoa Kỳ, FDA đã giới thiệu cách tiếp cận “chuỗi nguy cơ” (risk continuum) - được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược giảm tác động sức khỏe do thuốc lá gây ra. Theoông Bret Koplow, Quyền Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Thuốc lá (CTP) thuộc FDA, giảm tác hại đang dần trở thành một thành tố cốt lõi trong quản lý thuốc lá hiện đại. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một thị trường minh bạch và hợp pháp, nơi các sản phẩm giảm thiểu rủi ro được quản lý phù hợp với đặc tính của từng loại sản phẩm.

Trong chuỗi nguy cơ thuốc lá, thuốc lá không khói (không đốt cháy) được nhìn nhận có tiềm năng giảm hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Ảnh: FDA

Tại một sự kiện gần đây, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang thúc đẩy các giải pháp nhằm hỗ trợ quân nhân từ bỏ thuốc lá điếu truyền thống, trong bối cảnh khoảng 30% lực lượng này vẫn sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Cách tiếp cận được nhấn mạnh là phân biệt rõ nguồn gốc tác hại, trong đó phần lớn rủi ro sức khỏe đến từ quá trình đốt cháy tạo khói, thay vì từ nicotine. Tiến sĩ Stephen Ferrara, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho biết Bộ Quốc phòng (DOD) và Bộ Cựu chiến binh (VA) đang xem xét triển khai các liệu pháp thay thế nicotine hoặc các phương thức phù hợp khác như một bước đệm, giúp giảm thiểu tác hại và hỗ trợ quân nhân tiến tới cai thuốc hoàn toàn.

Về mặt dữ liệu thực tiễn, Thụy Điển trở thành quốc gia được cả thế giới chú ý khi tỷ lệ hút thuốc hằng ngày tại nước này đã giảm xuống thấp nhất thế giới – chỉ còn 3,7%, vượt xa ngưỡng “quốc gia không khói thuốc” (ở mức 5%). Báo cáo của Hội đồng Thông tin về Rượu và các Chất gây nghiện Thụy Điển (CAN) cũng ghi nhận, kể từ năm 2013, tỷ lệ hút thuốc đã giảm gần một nửa, với xu hướng đi xuống đồng đều ở cả nhóm hút thường xuyên và không thường xuyên, trên mọi nhóm tuổi.

Nhiều quốc gia đang chuyển từ cách quản lý siết chặt sang tiếp cận linh hoạt hơn đối với thuốc lá không khói, dựa trên bằng chứng khoa học và mục tiêu giảm hại. Những diễn biến tại Bangladesh, Mexico hay Đài Loan cho thấy: chính khoa học đang trở thành yếu tố thuyết phục nhất, thúc đẩy các chính phủ xem xét lại chính sách vì lợi ích sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, sự tham gia đánh giá của FDA Hoa Kỳ cùng các dữ liệu thực tế từ Nhật Bản, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác cho thấy rõ rằng tiềm năng giảm hại của các sản phẩm này hoàn toàn có cơ sở khoa học. Đây cũng là lý do để tiếp tục đặt kỳ vọng vào các giải pháp giảm hại, thay vì bỏ mặc hàng tỷ người vẫn đang gắn bó với thuốc lá điếu.