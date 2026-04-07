Longevity Medical: Cầu nối đưa y học tái tạo đến gần hơn với người Việt

Longevity Medical là đơn vị kết nối và điều phối, đưa các công nghệ y học tái tạo từ nền tảng nghiên cứu quốc tế đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Hai sự kiện ký kết liên tiếp tại Singapore (2/4/2026) và Malaysia (3/4/2026) không chỉ đánh dấu bước tiến trong hợp tác quốc tế về công nghệ tế bào gốc, mà còn thể hiện một chiến lược rõ ràng: xây dựng hệ sinh thái y học tái tạo theo chuỗi giá trị khép kín, từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đến triển khai ứng dụng thực tiễn.

Trong bức tranh đó, Longevity Medical nổi lên như một mắt xích quan trọng, đóng vai trò kết nối, điều phối và đưa các thành tựu khoa học tiên tiến đến gần hơn với khách hàng Việt Nam và khu vực.

Nền tảng khoa học từ Singapore: Kết nối nghiên cứu và thương mại hóa

Sự kiện ngày 2/4/2026 tại Singapore giữa Cellcare Holdings Pte. Ltd., Cellresearch Corporation Pte. Ltd. và Cellcare Laboratory Sdn. Bhd. được xem là bước khởi đầu mang tính nền tảng, định hình cấu trúc phát triển theo chuỗi giá trị khép kín.

Lễ ký kết hợp tác giữa Longevity LifeCare (Malaysia) và Longevity Medical (Việt Nam) đã chính thức diễn ra tại Malaysia

Thay vì phát triển rời rạc, mô hình hợp tác này liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, sản xuất và mở rộng thị trường, tạo điều kiện để các thành tựu khoa học có thể tiến gần hơn đến ứng dụng thực tế.

Trọng tâm của hợp tác là công nghệ tế bào gốc từ màng dây rốn một hướng nghiên cứu gắn liền với PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học tái tạo. Với hơn hai thập kỷ nghiên cứu, nền tảng khoa học đã được xây dựng bài bản, từ phát hiện ban đầu đến chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CGMP và triển khai các nghiên cứu lâm sàng giai đoạn đầu.

Đáng chú ý, công nghệ này không chỉ dừng lại ở cấp độ nghiên cứu mà đã tiến gần hơn đến khả năng ứng dụng trong thực tiễn một bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực y học tái tạo.

Ông Ivor J Lim, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa CellResearch Corporation chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng nền tảng khoa học và lâm sàng vững chắc trong hơn 22 năm, với các sản phẩm tế bào gốc được sản xuất theo tiêu chuẩn CGMP. Tuy nhiên, để những thành tựu này đi vào thực tế, cần có các đối tác chiến lược có khả năng triển khai và vận hành hệ thống. Đây chính là giá trị cốt lõi của hợp tác lần này.”

Nhận định này cho thấy, việc hình thành một hệ sinh thái có sự tham gia của cả nhà khoa học và doanh nghiệp chính là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng.

Tham dự lễ ký kết gồm ban lãnh đạo hai đơn vị, các chuyên gia y học tái tạo, cùng đông đảo đối tác và khách hàng quốc tế

Malaysia: Hoàn thiện mô hình ứng dụng và triển khai thực tiễn

Nếu Singapore là nền tảng khoa học, thì sự kiện ngày 3/4/2026 tại Malaysia giữa Longevity LifeCare và Longevity Medical lại đóng vai trò hoàn thiện khâu triển khai ứng dụng.

Tại đây, mô hình trung tâm ứng dụng y học tái tạo theo tiêu chuẩn quốc tế được đưa vào vận hành, với hệ thống dịch vụ đồng bộ, cho phép khách hàng được theo dõi xuyên suốt từ trước – trong – sau quá trình điều trị.

Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng của y học hiện đại: không chỉ dừng lại ở điều trị, mà hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa và có dữ liệu theo dõi dài hạn.

Việc lựa chọn Malaysia làm điểm triển khai cũng mang ý nghĩa chiến lược, khi quốc gia này sở hữu khung pháp lý rõ ràng hơn cho một số ứng dụng của tế bào gốc. Nhờ đó, các liệu pháp có thể được thực hiện trong môi trường minh bạch, có kiểm soát và đảm bảo yếu tố an toàn.

Bà Lê Ánh Tuyết, Đại diện Hội đồng quản trị Cellcare Holdings ký kết hợp tác cùng ông Ivor J Lim, Giám đốc sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa, Tập đoàn CellResearch Corporation

Giá trị cốt lõi: Không chỉ điều trị, mà hướng tới trường thọ khỏe mạnh

Trong toàn bộ hệ sinh thái, Longevity Medical đóng vai trò là đơn vị kết nối và điều phối, đưa các công nghệ y học tái tạo từ nền tảng nghiên cứu quốc tế đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là đơn vị cung cấp dịch vụ, Longevity Medical xây dựng mô hình tư vấn và đồng hành xuyên suốt, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp y học tiên tiến theo hướng:

Cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe

Tuân thủ tiêu chuẩn y khoa và quy định quốc tế

Theo dõi liên tục để đánh giá hiệu quả dài hạn

Thông qua đó, khách hàng Việt Nam không chỉ được tiếp cận với công nghệ tiên tiến, mà còn được đảm bảo về tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe.

Theo PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Thách thức lớn nhất của lĩnh vực tế bào gốc không nằm ở tiềm năng, mà ở việc triển khai một cách an toàn và có kiểm soát. Khi có sự kết nối giữa nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hệ thống vận hành, chúng ta mới có thể hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Điều này giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận các phương pháp mới trong một môi trường minh bạch và được giám sát chặt chẽ.”

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ ngày càng gia tăng, mô hình hệ sinh thái y học tái tạo không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ y tế.

Đây cũng là định hướng mà Longevity Medical theo đuổi: không chỉ hỗ trợ điều trị, mà còn hướng tới kéo dài “healthspan” - số năm sống khỏe mạnh, giúp khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Từ hai sự kiện diễn ra liên tiếp tại Singapore và Malaysia, có thể thấy rõ một chiến lược phát triển mang tính hệ thống: lấy khoa học làm nền tảng, lấy chuỗi giá trị làm cấu trúc và lấy con người làm trung tâm.

Trong dài hạn, nếu được triển khai nhất quán và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chuyên môn, mô hình này không chỉ mang lại lợi ích cho riêng các đơn vị tham gia, mà còn góp phần đưa các thành tựu của y học tái tạo đến gần hơn với cộng đồng theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững.