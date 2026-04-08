Ca lấy, ghép tạng ở Uông Bí đặc biệt trong ngành ghép tạng nhiều kỷ lục

Ngày 6/4/2026, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp tục ghi dấu một bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên triển khai đồng thời lấy và ghép đa tạng ngay tại bệnh viện. Ca lấy và ghép đa tạng này ghi thêm những yếu tố mới trong 34 năm ngành ghép tạng Việt Nam nhiều kỷ lục.

100 bác sỹ, cán bộ y tế tham gia, nhiều bệnh viện hỗ trợ tuyến dưới

Trường hợp hiến tạng là người bệnh nam, 26 tuổi, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Dù đã được các bác sỹ tích cực điều trị, người bệnh không qua khỏi. Các bác sỹ xác định bệnh nhân chết não. Trong nỗi đau mất mát lớn, song gia đình người bệnh đã đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân khác.

Ca lấy, ghép tạng hiến từ thanh niên 26 tuổi chết não tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí ngày 6/4

Sau khi có kết luận chết não, với sự hội chẩn chuyên môn cùng phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã khẩn trương xây dựng kế hoạch lấy đa mô, tạng. Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các đơn vị chuyên môn liên quan, tiến hành lấy và ghép đa mô tạng từ người cho chết não.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, với sự tham gia của gần 100 bác sỹ, cán bộ y tế đến từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt T.Ư. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp, ca phẫu thuật đã được tiến hành lấy mô, tạng hiến bao gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc. Sau khi lấy, các tạng được bảo quản, điều phối và vận chuyển tới cơ sở y tế tuyến trung ương để thực hiện ghép an toàn. Hai thận được ghép ngay tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Người bệnh sau ghép sức khoẻ tiến triển tốt và được chăm sóc đặc biệt.

Sau 2 năm kể từ ngày Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí thực hiện thành công ca lấy đa mô, tạng đầu tiên ở tuyến tỉnh, ngày 6/4, bệnh viện tiếp tục triển khai bước tiến quan trọng kỹ thuật lấy và ghép đa tạng ngay tại bệnh viện.

Hội chẩn về ghép tạng “liên bệnh viện” tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí ngày 6/4/2026.

Việc đồng thời triển khai kỹ thuật lấy đa mô, tạng và thực hiện ghép thận tại bệnh viện đã thể hiện sự chủ động, năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các ê-kíp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về mọi mặt của bệnh viện trong làm chủ những lĩnh vực y học hiện đại.

TS.BS. Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí chia sẻ: “Chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng. Trong mất mát lớn lao, gia đình đã lựa chọn trao đi sự sống – quyết định đầy nhân văn, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Câu chuyện hiến tạng này không chỉ dừng lại ở thành công về mặt chuyên môn, mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị của sự sẻ chia và tiếp nối sự sống”.

Tạng hiến được vận chuyển từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đến bệnh viện khác để ghép cho người bệnh.

Trong thời gian tới, bệnh viện do TS.BS Trần Anh Cường lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động hiến – ghép mô, tạng từ người cho chết não, nâng cao năng lực chuyên môn để mang lại thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh; đồng thời hướng đến đưa ghép đa tạng trở thành kỹ thuật thường quy, bệnh viện từng bước khẳng định vị thế là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến cuối của tỉnh Quảng Ninh, phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt khu vực Đông Bắc.

Đóng góp thêm vào 34 năm ngành ghép tạng nhiều kỷ lục

Ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học nhân loại. Vì đây là phương pháp cuối cùng để cứu sống những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ngành ghép tạng Việt Nam đã trải qua 34 năm kinh nghiệm, và liên tục gặt hái những thành công lớn. Từ năm 2010 (tính từ ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam), những kỷ lục mới liên tục được lập, nhiều ca ghép đa tạng khó, đòi hỏi kỹ thuật cao có thể đã được ghi vào y văn thế giới và các bác sỹ Việt Nam thực hiện thành công, mang lại sự sống lần 2 cho nhiều người mắc bệnh lý nan y, không thể chữa nổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (lúc đó) nhận thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô tạng, bộ phận cơ thể người Việt Nam trao ngày 19/5/2024- Ảnh: VGP

Ca ghép tạng ở Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí có lẽ cũng là một tiểu kỷ lục với bệnh viện cấp tỉnh (trước đây là tuyến huyện) và ngành ghép tạng khi công tác hội chẩn thực hiện “liên động” từ xa với lãnh đạo bệnh viện T.Ư và tính cả nhóm bác sỹ từ bệnh viện T.Ư đến Uông Bí cùng lấy tạng hiến lên đến hơn 100 người. Công việc vận hành liên hoàn và các bác sỹ bệnh viện tuyến dưới thực hiện thành công mọi yêu cầu lấy, ghép đa tạng cho thấy khả năng làm chủ kỹ thuật ghép tạng bậc cao, tiên tiến đang được nhân rộng.

Ca ghép còn cho thấy đây là sự “nối dài” thành tựu rất quan trọng của hơn 34 năm ghép tạng Việt Nam với phong trào hiến tạng đang nhân rộng từng ngày. Rất nhiều người thân của nam bệnh nhân ở tuổi thanh niên đã khép lại nỗi đau để dâng hiến sự sống tươi trẻ còn lại để nhiều người được sống, là minh chứng cho hiệu quả và ý nghĩa của công cuộc vận động người dân tham gia hiến tạng mà Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam miệt mài thực hiện, đóng góp. Năm 2024, PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam cho biết, Việt Nam đạt kỷ lục chưa từng có trong hơn 32 năm ghép tạng, với 41 ca chết não hiến tạng. Rất nhiều cuộc đời đã được tái sinh...

Sáng 19/5/2024, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đứng đầu đã phát động một phong trào hiến tạng rộng khắp và rất đặc biệt khi đích thân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (lúc đó) tham dự, phát động kêu gọi hiến tạng. Chính Thủ tướng cũng tự đăng ký hiến tạng cho y học.

Sự cho đi một phần mô tạng của thân nhân 26 tuổi chết não, để ca lấy và ghép đa tạng tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển – Uông Bí nối dài rực rỡ nhân văn, khích lệ mỗi chúng ta sẵn sàng tham gia làm việc ý nghĩa – hiến tạng khi có thể, từ đó nhiều sự sống khắc khoải được hồi sinh!