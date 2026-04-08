Xuyên đêm mổ cấp cứu nạn nhân trên xe khách lao xuống vực

Vân Sơn
TPO - Sau vụ tai nạn xe khách 29 chỗ lao xuống vực tại xã Hòa Thắng, Lâm Đồng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương, hai bệnh nhân nặng đã được chuyển tuyến khẩn cấp vào TP.HCM trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Ngày 8/4, thông tin từ bệnh viện cho biết, khoảng 23 giờ ngày 6/4, bệnh nhân Đ.V.A (sinh năm 1996, ngụ Lâm Đồng) được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng tỉnh nhưng bị đa chấn thương nghiêm trọng. Các kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị gãy hở mất đoạn 1/3 dưới xương cánh tay phải, gãy liên lồi cầu xương cánh tay, gãy kín hai xương cẳng tay phải, gãy xương vai, kèm theo gãy xương sườn 11, 12 và tổn thương thượng thận phải độ III.

2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch

Chỉ hơn một giờ sau, lúc 0 giờ 30 phút ngày 7/4, bệnh nhân thứ hai là N.T.H (sinh năm 2007, cũng ngụ Lâm Đồng) được chuyển đến trong tình trạng nặng hơn, lơ mơ, sốc đa chấn thương. Bệnh nhân bị chấn thương phức tạp vùng đầu, mặt, tay và chân, trong đó có gãy hở độ IIIA liên lồi cầu đùi phải, gãy hai xương cẳng chân trái, gãy xương cánh tay phải, xuất huyết dưới nhện, dập phổi phải và tràn dịch màng phổi.

Trước tình trạng nguy kịch của hai ca bệnh, khoa Cấp cứu đã lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” – cơ chế phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu tối khẩn. Nhiều ê kíp từ Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Gan mật tụy, Ngoại Tiết niệu và Phẫu thuật Mạch máu nhanh chóng hội chẩn ngay trong đêm.

Sau khi thống nhất phương án, cả hai bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ, xuyên suốt từ đêm đến sáng ngày 7/4 mới hoàn tất. Đây là một trong những ca mổ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa để xử lý đồng thời các tổn thương nguy hiểm đến tính mạng.

BS-CKII Quách Tiến Dũng, khoa Ngoại Thần kinh cho biết, sau 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân Đ.V.A. đã tỉnh táo, không ghi nhận yếu liệt và được chuyển lên khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi các tổn thương liên quan. Diễn tiến này được đánh giá là tích cực, mở ra hy vọng hồi phục cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa giúp cả hai nạn nhân tạm qua cơn nguy kịch

Trong khi đó, bệnh nhân N.T.H. vẫn đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu. BS Nguyễn Xuân Bách, Khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch ban đầu, huyết áp ổn định hơn nhưng vẫn còn trong tình trạng nặng, lơ mơ và phải thở máy. Các chỉ số sinh tồn đang được theo dõi sát sao sau phẫu thuật.

Các bác sĩ nhận định, với những ca đa chấn thương nặng như trên, “thời gian vàng” trong cấp cứu có ý nghĩa quyết định. Việc kích hoạt báo động đỏ kịp thời cùng sự phối hợp liên chuyên khoa đã giúp rút ngắn thời gian xử trí, nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Vụ tai nạn xe khách xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/4, trên hành trình di chuyển từ Phan Thiết đi Tuy Phong. Khi đến khu vực xã Hòa Thắng, xe bất ngờ mất lái và lao xuống vực. Tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ và 11 người khác bị thương, trong đó có nhiều ca nặng phải chuyển tuyến. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

