Cơ hội điều trị viêm nha chu tại nhà: Hướng đi mới từ công nghệ cá nhân hóa

Tại Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 48 của Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, các chuyên gia đã đưa ra một góc nhìn mới: điều trị viêm nha chu không chỉ dừng lại ở phòng khám mà đang dần chuyển sang mô hình cá thể hóa, kết hợp chăm sóc tại nhà với công nghệ hiện đại.

Bệnh lý răng miệng từ lâu đã được xem là “căn bệnh phổ biến nhất” trong cộng đồng, nhưng lại thường bị xem nhẹ. Theo nhiều khảo sát, hơn 90% người Việt từng hoặc đang gặp các vấn đề về răng miệng, trong đó viêm nha chu là tình trạng đáng lo ngại nhất bởi nguy cơ phá hủy cấu trúc nâng đỡ răng và dẫn đến mất răng vĩnh viễn.

Công nghệ mới mở ra khả năng điều trị tại nhà

Một trong những điểm nhấn tại hội nghị là sự xuất hiện của công nghệ Lumoral – thiết bị y tế do các nhà khoa học Phần Lan phát triển và đã được cấp 7 bằng sáng chế.

Theo GS.TS.BS Werner Birglechner Đại học Heidelberg, Đức, hệ thống này hoạt động dựa trên sự kết hợp của bốn cơ chế công nghệ:

• Quang sinh học: hỗ trợ giảm viêm và thúc đẩy quá trình lành thương

• Quang nhiệt học: tạo hiệu ứng nhiệt có kiểm soát, tác động lên vi khuẩn

• Quang động học: kích hoạt hoạt chất (kết hợp dung dịch Lumorinse) để tiêu diệt vi khuẩn

• Ánh sáng xanh kháng khuẩn: ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh

Sự phối hợp này giúp thiết bị vừa có khả năng kháng khuẩn, vừa chống viêm - hai yếu tố cốt lõi trong điều trị nha chu. Điểm đáng chú ý là công nghệ này cho phép người dùng chủ động chăm sóc răng miệng tại nhà, từ đó kiểm soát bệnh tốt hơn giữa các lần tái khám.

GS.TS.BS Werner Birglechner Đại học Heidelberg, Đức

Các nghiên cứu lâm sàng ban đầu cho thấy hiệu quả tích cực, đặc biệt ở những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc duy trì vệ sinh răng miệng. Cho đến nay, chưa ghi nhận tác dụng phụ đáng kể, giúp thiết bị được đánh giá là an toàn và dễ sử dụng.

Cá thể hóa điều trị: xu hướng tất yếu của nha khoa hiện đại

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Phó trưởng Khoa Răng hàm mặt, Trưởng Bộ môn nha chu, Khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Dược TPHCM viêm nha chu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nguy cơ như chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, bệnh lý toàn thân và tình trạng miễn dịch.

Chế độ ăn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm, trong khi thực phẩm nhiều đường và chế biến sẵn lại làm gia tăng nguy cơ bệnh. Ngoài ra, các đối tượng như phụ nữ mang thai, người hút thuốc hoặc mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, HIV/AIDS cũng dễ bị nha chu hơn.

Một bước tiến đáng chú ý trong chẩn đoán là xét nghiệm biomarker aMMP-8, giúp phát hiện hoạt động phá hủy mô theo thời gian thực, thay vì chỉ đánh giá tổn thương đã xảy ra. Nhờ đó, bác sĩ có thể theo dõi chính xác tiến triển bệnh và điều chỉnh phác đồ phù hợp từng cá nhân.

Các chuyên gia nhận định, nha chu học đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình cá thể hóa – dự phòng – tích hợp toàn thân, trong đó công nghệ đóng vai trò then chốt.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Phó trưởng Khoa Răng hàm mặt, Trưởng Bộ môn nha chu, Khoa Răng Hàm Mặt, ĐH Y Dược TPHCM

Từ phòng khám đến ngôi nhà: thay đổi cách tiếp cận điều trị

Viêm nha chu thường tiến triển qua hai giai đoạn: viêm lợi và viêm nha chu. Nếu được phát hiện sớm ở giai đoạn viêm lợi, bệnh có thể điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, khi đã bước sang giai đoạn nha chu, các tổn thương xương và dây chằng nâng đỡ răng gần như không thể phục hồi hoàn toàn.

Chính vì vậy, việc kiểm soát bệnh lâu dài đóng vai trò quyết định. Đây cũng là lý do các giải pháp hỗ trợ tại nhà như Lumoral được kỳ vọng sẽ lấp đầy “khoảng trống” giữa các lần điều trị tại phòng khám.

Không chỉ là thiết bị hỗ trợ, hướng tiếp cận mới còn giúp người bệnh trở thành trung tâm của quá trình điều trị, chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe răng miệng của chính mình.

Dù mở ra nhiều triển vọng, các chuyên gia cũng cho rằng việc phổ biến công nghệ mới tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức như chi phí, nhận thức của người dân và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Tuy nhiên, với xu hướng chuyển đổi số trong y tế và nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cá nhân, việc ứng dụng các công nghệ như Lumoral có thể trở thành bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng điều trị nha chu.

Trong bối cảnh bệnh răng miệng vẫn còn phổ biến, cách tiếp cận mới – kết hợp giữa điều trị chuyên sâu và chăm sóc tại nhà – được kỳ vọng sẽ giúp giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu người Việt.

