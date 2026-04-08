Quảng Ninh công khai chi tiết loạt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

TPO - Sở Y tế Quảng Ninh vừa công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với tổng số 66 trường hợp bị xử phạt, tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Theo đó, vi phạm tập trung chủ yếu ở nhóm hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, không đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chế biến và bảo quản.

Một cơ sở chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở, cá nhân vi phạm đã bị nêu rõ tên và địa chỉ. Cụ thể, hộ kinh doanh Shop Bé Yêu do bà Trần Thị Bích Ngọc, tại khu 1, phường Hà An, bị xử phạt do kinh doanh thực phẩm nhập lậu. Hộ kinh doanh của bà Đinh Thị Tuyết Nhung tại số 114 Nam Trung, phường Vàng Danh, cũng bị xử phạt vì kinh doanh thực phẩm nhập lậu. Hộ kinh doanh của ông Nguyễn Hữu Chúng tại khu phố Phong Hải 7, phường Liên Hòa, bị xử phạt cùng hành vi.

Ngoài ra, Công ty TNHH TM Việt Anh, địa chỉ số nhà 15A, tổ 5, khu Hoàng Thạch, phường Quang Hanh, bị xử phạt 12 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm nhập lậu.

Ở nhóm vi phạm quy định về điều kiện chế biến, an toàn thực phẩm, Công ty TNHH Khách sạn Trà Cổ Long Beach, tại tổ 11, khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1, và Công ty TNHH MTV Yan Ho, tại ô số 1, lô 20, khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, cùng bị xử phạt 8 triệu đồng do không thực hiện đúng quy định về kiểm thực 3 bước.

Ngoài ra, ông Hoàng Văn Minh, trú xã Quảng Đức, bị xử phạt 8 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Hà tại phường Hà Lầm bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong kinh doanh.

Ở nhóm vi phạm phổ biến, hàng loạt hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại các phường, xã như Hà An, Vàng Danh, Tiên Yên, Hoành Bồ… bị xử phạt từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Một số cơ sở dịch vụ ăn uống cũng bị xử phạt do điều kiện vệ sinh kém, như để côn trùng xâm nhập khu chế biến, không thực hiện kiểm thực 3 bước hoặc không che đậy thực phẩm đúng quy định.

Đặc biệt, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra xe ô tô BKS:75C-087.34 của ông Bùi Đức Thành tại khu phố Hải Đông 9, phường Móng Cái 3 kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm bị xử phạt tới 90 triệu đồng.

Tiếp đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII cũng phát hiện ông Phạm Cao Nguyên, (Khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) tàng trữ, vận chuyển hàng hoá ở khu vực biên giới. Tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá và bị phạt mức 70 triệu đồng.

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết việc công khai danh sách vi phạm nhằm tăng cường tính răn đe, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.