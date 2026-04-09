15 phút mua BHYT tại bệnh viện: Cứu cánh cho bệnh nhân khó khăn

TPO - Chỉ mất 15 phút thao tác, người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy có thể hoàn tất việc mua hoặc gia hạn bảo hiểm y tế (BHYT) ngay trong quá trình điều trị. Giải pháp này đang tháo gỡ rào cản thủ tục, giúp bệnh nhân kịp thời hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Ngày 9/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, trong thực tế điều trị, việc không có bảo hiểm y tế (BHYT) có thể trở thành gánh nặng tài chính rất lớn đối với người bệnh. Nhiều trường hợp viện phí lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, đẩy cả gia đình vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận BHYT kịp thời không chỉ giúp giảm chi phí điều trị trực tiếp mà còn tạo tâm lý ổn định để người bệnh yên tâm điều trị.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ năm 2015, đơn vị đã ưu tiên bảo vệ quyền lợi BHYT cho người bệnh thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể như: liên hệ địa phương điều chỉnh thông tin cá nhân chưa chính xác, hướng dẫn làm giấy tờ thay thế khi mất giấy tờ tùy thân, tư vấn quyền lợi BHYT 5 năm liên tục, đồng thời vận động hỗ trợ chi phí mua BHYT cho những trường hợp khó khăn.

Nhân viên công tác xã hội thực hiện mua BHYT trực tuyến tại bệnh viện cho bệnh nhân

Bước ngoặt đến khi căn cước công dân gắn chip được triển khai, tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong y tế. Trên cơ sở đó, Phòng Công tác xã hội đã tích hợp dữ liệu BHYT vào CCCD và triển khai mô hình mua BHYT ngay tại bệnh viện cho người bệnh trên phạm vi toàn quốc. Theo đại diện đơn vị, đây là giải pháp “tháo gỡ nút thắt về địa giới hành chính”, giúp người bệnh không cần quay về địa phương vẫn có thể tiếp cận chính sách an sinh.

Từ ngày 8/4/2025, mô hình chính thức đi vào hoạt động. Toàn bộ quy trình mua mới hoặc gia hạn BHYT được thực hiện trực tiếp tại bệnh viện, thông qua liên kết với đại lý và hệ thống số hóa.

“Chỉ mất khoảng 15 phút thao tác trên máy tính, người bệnh đã có thể hoàn tất thủ tục và sớm được hưởng quyền lợi BHYT” - đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay.

Trường hợp đầu tiên được triển khai là bệnh nhân H.H.M. (quê Cà Mau), nhập viện do tai nạn giao thông trong tình trạng chưa có BHYT. Trước hoàn cảnh khó khăn, Phòng Công tác xã hội đã kết nối, vận động hỗ trợ mua BHYT cho bệnh nhân.

Chia sẻ sau điều trị, anh M. xúc động: “Nhờ có BHYT, tôi yên tâm điều trị và tái khám. Đây là sự giúp đỡ rất ý nghĩa”.

Từ thực tế chăm sóc cho người bệnh, bà Đỗ Thị Kim Hòa, điều dưỡng khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện cho biết: “Việc mua BHYT kịp thời đã giúp người bệnh giảm áp lực tài chính, yên tâm điều trị. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”.

Mô hình trên đang phát huy hiệu quả. Theo thống kê, từ ngày 8/4/2025 đến 8/4/2026, chương trình đã hỗ trợ mua BHYT cho 159 người bệnh với tổng kinh phí hơn 196 triệu đồng, đồng thời mua hộ BHYT cho 75 thân nhân người bệnh. Đặc biệt, 100% người bệnh đến điều trị tại bệnh viện đều được tư vấn và có cơ hội tiếp cận BHYT ngay trong thời gian nằm viện.

Mô hình trên cũng nhanh chóng được chuyển giao và nhân rộng. Tại Bệnh viện E (Hà Nội) việc triển khai đã mang lại kết quả tích cực. Bà Lưu Hoàng Linh, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện E cho biết: “Trước đây, chúng tôi gặp nhiều khó khăn về thủ tục và tính kịp thời khi hỗ trợ người bệnh mua BHYT. Sau khi áp dụng mô hình từ Bệnh viện Chợ Rẫy, quy trình đã được cải thiện rõ rệt, giúp người bệnh tiếp cận BHYT nhanh chóng hơn”.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, mô hình mua BHYT cho người bệnh ngay tại bệnh viện đang trở thành “cứu cánh” cho người bệnh đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Khi thủ tục được rút gọn, rào cản hành chính được gỡ bỏ, BHYT không còn là “quyền lợi trên giấy” mà thực sự trở thành tấm lá chắn tài chính, giúp người bệnh yên tâm điều trị và có thêm cơ hội phục hồi.