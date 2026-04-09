Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bệnh hiếm 'qua mặt' hàng loạt xét nghiệm, đày đọa người bệnh suốt 20 năm

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Suốt hai thập niên bị vàng da, thiếu máu, nhiều lần nhập viện trong tình trạng nguy kịch, một bệnh nhân trẻ vẫn không được chẩn đoán đúng bệnh. Cho đến khi được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, căn nguyên thực sự – một thể hiếm của bệnh Wilson không có đột biến gen đặc trưng – mới được xác định.

Ngày 9/4, TS.BS Lê Hữu Phước – Phó trưởng khoa Viêm gan Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết các bác sĩ vừa phát hiện và điều trị thành công cho một trường hợp bệnh Wilson thể đặc biệt, không mang đột biến gen (ATP7B) – dấu hiệu được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán căn bệnh này.

Nam bệnh nhân là P.H.N.T. (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Bạc Liêu), có tiền sử bệnh từ rất sớm. Khi mới 3 tuổi, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện vàng da và được chẩn đoán viêm gan do nhiễm Cytomegalovirus (CMV). Dù đã điều trị theo phác đồ, tình trạng bệnh không ổn định, lúc tăng lúc giảm và không khỏi hoàn toàn.

benh-hiem-2.png
TS.BS Lê Hữu Phước thăm khám cho bệnh nhân

Trong suốt 12 năm đầu đời, bệnh nhân liên tục điều trị nội trú và ngoại trú tại các bệnh viện nhi. Khi bước sang tuổi trưởng thành, tình trạng vàng da vẫn kéo dài, buộc người bệnh tiếp tục điều trị tại 3 bệnh viện tuyến cuối có chuyên khoa gan mật tại TP.HCM trong 5 năm tiếp theo, với chẩn đoán viêm gan tắc mật chưa rõ nguyên nhân.

Đến năm 2020, diễn tiến bệnh trở nên nghiêm trọng. Bệnh nhân liên tục nhập viện trong tình trạng vàng da nặng, có thời điểm được xác định suy gan cấp, kèm thiếu máu nặng phải truyền máu nhiều lần. Tuy nhiên, dù trải qua nhiều xét nghiệm chuyên sâu, nguyên nhân bệnh lý vẫn không được làm rõ.

Theo TS.BS Lê Hữu Phước, ngay từ giai đoạn điều trị tại bệnh viện nhi, các bác sĩ đã từng nghi ngờ khả năng bệnh nhân mắc bệnh Wilson – một rối loạn di truyền hiếm gặp liên quan đến chuyển hóa đồng trong cơ thể. Tuy nhiên, toàn bộ kết quả cận lâm sàng khi đó, bao gồm xét nghiệm máu và phân tích gen, đều không đủ tiêu chuẩn để xác định chẩn đoán. Đặc biệt, xét nghiệm không phát hiện đột biến gen (ATP7B) – yếu tố then chốt của bệnh Wilson.

“Chính vì thiếu bằng chứng di truyền nên trong nhiều năm, các phác đồ điều trị không đi theo hướng Wilson, dẫn đến việc bệnh tiếp tục tiến triển âm thầm” - TS Phước cho biết.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi bệnh nhân được tiếp nhận điều trị tại khoa Viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, ê kíp điều trị đã rà soát lại toàn bộ bệnh sử và đặc biệt chú ý đến yếu tố gia đình: Bệnh nhân có anh và chị ruột đều tử vong khi còn nhỏ sau thời gian dài bị vàng da không rõ nguyên nhân. Dù không có bằng chứng đột biến gen, các bác sĩ vẫn đặt ra giả thiết bệnh Wilson thể hiếm – một dạng bệnh chỉ chiếm dưới 1% số ca và có thể không phát hiện bất thường trên xét nghiệm di truyền. Từ đó, ê kíp quyết định điều trị thử theo hướng Wilson và theo dõi chặt chẽ diễn tiến.

Sau hai năm điều trị liên tục, các triệu chứng từng kéo dài suốt nhiều năm như vàng da, thiếu máu đã cải thiện rõ rệt. Đến lần tái khám ngày 7/4/2026, kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, do đây là bệnh di truyền, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi và điều trị suốt đời để kiểm soát triệu chứng.

benh-hiem-1.png
Sau khi được chẩn đoán, điều trị đúng hướng, sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt

Lý giải vì sao bệnh bị “bỏ sót” trong thời gian dài, TS.BS Lê Hữu Phước cho biết biểu hiện của Wilson thay đổi theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, đồng tích tụ chủ yếu tại gan, gây tổn thương gan và vàng da. Khi bệnh tiến triển, đồng được phóng thích vào máu gây thiếu máu tán huyết, sau đó lắng đọng tại các cơ quan khác như mắt.

“Chính sự thay đổi biểu hiện theo thời gian, cùng với việc không phát hiện đột biến gen khiến việc chẩn đoán trở nên đặc biệt khó khăn” - ông Phước nói.

Trong hơn 10 năm qua, khoa Viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho hơn 500 trường hợp bệnh Wilson. Trường hợp bệnh nhân P.H.N.T. là ca thứ hai không phát hiện đột biến gen nhưng vẫn được chẩn đoán và điều trị hiệu quả.

BS-CK2 Phạm Thanh Việt – Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy – nhận định thành công của ca bệnh không chỉ đến từ việc áp dụng đúng phác đồ, mà còn từ tư duy lâm sàng linh hoạt và sự kiên trì của đội ngũ y bác sĩ.

“Trong những ca bệnh khó, việc không ngừng đặt lại vấn đề và nhìn nhận toàn diện là yếu tố then chốt để tìm ra lời giải” - ông Việt nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, Wilson là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỷ lệ mắc khoảng 1/7.000 người theo cập nhật mới nhất. Nếu được phát hiện sớm, việc điều trị tương đối đơn giản và ít tốn kém. Ngược lại, nếu chậm trễ, bệnh có thể dẫn đến suy gan, rối loạn thần kinh và tử vong ở độ tuổi rất trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, cần đi khám sớm nếu có các dấu hiệu như tăng men gan kéo dài, vàng da không rõ nguyên nhân, thiếu máu hoặc biểu hiện thần kinh bất thường. Với những bệnh nhân đã được chẩn đoán Wilson, việc tuân thủ điều trị và theo dõi suốt đời là bắt buộc để duy trì chất lượng sống.

