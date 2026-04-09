Đi khám đau lưng, phát hiện ‘tử thần’ ẩn mình trong não

TPO - Đến bệnh viện thăm khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ choáng váng khi bác sĩ thông báo trong não của bà có túi phình nguy cơ vỡ, cướp đi tính mạng chỉ trong tích tắc.

Ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp túi phình mạch máu não nguy hiểm được phát hiện tình cờ trong quá trình thăm khám bệnh lý cột sống.

Bệnh nhân là bà S.V. (52 tuổi, ngụ An Giang), nhập viện với triệu chứng đau lưng kéo dài, gây khó khăn trong sinh hoạt và vận động.

Trong quá trình khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị đau đầu âm ỉ liên tục suốt hơn 6 tháng nhưng chưa từng đi khám chuyên sâu. Từ dấu hiệu này, ngoài chỉ định chụp MRI cột sống để đánh giá tình trạng đau lưng, bác sĩ quyết định thực hiện thêm các xét nghiệm hình ảnh học liên quan đến não, bao gồm MRI sọ não và chụp CT mạch máu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á can thiệp cho người bệnh

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm tại vị trí L4–L5. Đây là nguyên nhân gây đau lưng. Tuy nhiên, phát hiện quan trọng hơn là bệnh nhân có một túi phình động mạch cảnh trong bên trái, kích thước khoảng 7x7 mm, tiềm ẩn nguy cơ vỡ cao.

BS Lục Đình Phương (Khoa Sọ não Cột sống 2) cho biết, túi phình mạch máu não là tình trạng một đoạn thành mạch bị suy yếu, phồng lên như một quả bóng nhỏ. Khi túi phình vỡ, máu tràn vào nhu mô não gây xuất huyết não. Đây là một dạng đột quỵ đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời. Đáng lo ngại là đa số túi phình mạch máu não diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng.

Trong trường hợp của bà S.V., nguy cơ càng tăng cao khi người bệnh có tiền sử tăng huyết áp - yếu tố làm gia tăng áp lực lên thành mạch và thúc đẩy quá trình vỡ túi phình.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện phương pháp can thiệp nội mạch bằng coil. BS Phương cho biết, đây là ca can thiệp có độ khó cao. Túi phình có kích thước lớn, cổ túi rộng và nằm ở vị trí góc khuất, gây khó khăn trong việc đưa ống thông và đặt coil chính xác.

“Chúng tôi phải lựa chọn đường tiếp cận phù hợp, điều hướng ống thông qua hệ thống mạch máu phức tạp để tiếp cận đúng vị trí túi phình. Việc đặt các vòng xoắn kim loại cần độ chính xác rất cao để vừa bít kín túi phình, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy của mạch máu nuôi não” - BS Phương chia sẻ.

Sau can thiệp, túi phình đã được loại bỏ hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng thần kinh. Tình trạng đau đầu kéo dài trước đó của bệnh nhân không tái diễn, sức khỏe nhanh chóng bình phục. Theo dự kiến, thời gian tới bệnh nhân sẽ tiếp tục được các bác sĩ điều trị bệnh lý cột sống.