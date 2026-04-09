Cứu sống nữ du khách Latvia vỡ đại tràng vì ung thư

Vân Sơn
TPO - Đang trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại Việt Nam, người phụ nữ quốc tịch Latvia bất ngờ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Nhờ được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công và phát hiện sớm ung thư đại tràng.

Bệnh nhân là bà K.N. (48 tuổi, quốc tịch Latvia), đến Việt Nam với mục đích công việc kết hợp du lịch tại An Giang. Trong thời gian lưu trú, bà bất ngờ xuất hiện tình trạng đau bụng nhiều, ban đầu đau vùng thượng vị, sau đó lan ra toàn bộ ổ bụng và ngày càng nghiêm trọng.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, đặc biệt là chụp CT ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng tạng rỗng - được xem là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Nữ du khách đã được các bác sĩ Việt Nam khẩn trương can thiệp giúp qua cơn nguy kịch

Theo ThS.BS Lê Xuân Triệu (chuyên khoa Ung thư,Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ), hình ảnh CT-Scan cho thấy vị trí thủng nghi ngờ nhiều xuất phát từ đại tràng, rõ nhất là đoạn đại tràng sigma. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng trong ổ bụng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đồng thời tiến hành lấy mẫu mô để sinh thiết, xác định nguyên nhân. “Thông thường, thủng đại tràng có thể do viêm loét. Tuy nhiên, cũng có một tỷ lệ nhỏ liên quan đến bệnh lý ác tính như ung thư đại tràng” - ThS.BS Lê Xuân Triệu cho biết.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây là trường hợp ung thư đại tràng, gây vỡ khối u và dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể. Qua khai thác bệnh sử, trước khi nhập viện, bệnh nhân đã tự ý sử dụng thuốc tại nhà trong một ngày khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn, dẫn đến viêm phúc mạc lan rộng toàn ổ bụng.

Hiện tại, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, hậu môn nhân tạo hoạt động tốt, vết mổ khô, đủ điều kiện xuất viện. Theo ThS.BS Lê Xuân Triệu, bệnh nhân cần tiếp tục được điều trị chuyên về ung thư gồm khả năng hóa trị và phẫu thuật triệt căn trong giai đoạn tiếp theo.

Bà K.N xúc động chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng để cứu chữa cho tôi. Tôi cũng rất biết ơn đội ngũ nhân viên y tế đã tận tình chăm sóc, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian điều trị tại đây, cũng như tất cả những người đã quan tâm, lo lắng cho tôi".

ThS.BS Lê Xuân Triệu cho biết, các dấu hiệu thường gặp của ung thư đại trực tràng gồm: Thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón xen kẽ tiêu chảy); Rối loạn tiêu hóa kéo dài; Đau bụng âm ỉ; Khó khăn khi đi tiêu... Ngoài ra, một số trường hợp có liên quan đến yếu tố di truyền, như bệnh lý polyp đại tràng trong gia đình, cần được tầm soát sớm hơn.

Đặc biệt, người trên 50 tuổi được khuyến cáo nên nội soi đại tràng định kỳ, ngay cả khi chưa có triệu chứng, nhằm phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu. Khi xuất hiện đau bụng nhiều hoặc kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, không nên tự ý điều trị, tránh làm che lấp triệu chứng và gây khó khăn cho việc chẩn đoán.

Vân Sơn
