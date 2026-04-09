Chó nghi dại màu đen đốm trắng cắn 5 người trên bãi biển ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Một con chó lạ nghi dại lông đen, đốm trắng trên lưng, nặng khoảng 13kg xuất hiện gần bãi biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, liên tiếp cắn 5 người.

Ngày 9/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận báo cáo từ Trung tâm Y tế Đông Hòa về vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại cắn nhiều người tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh này.

Theo báo cáo, ngày 2/4, một con chó lạ lông đen có đốm trắng, nặng khoảng 13kg, hung dữ, liên tiếp cắn 4 người ở phường Hoà Hiệp, gồm: bà T.T.C., 51 tuổi, bị cắn cánh tay trái; anh V.V.Q., 23 tuổi, bị cắn khuỷu tay trái; anh L.T.M.D., 29 tuổi bị cắn ở lưng và em N.A.K., 17 tuổi bị cắn ngón cái và cánh tay trái; anh T.C. (33 tuổi, trú phường Phú Yên) bị cắn bắp chân phải.

Con chó sau đó bị người dân đánh chết và chôn tại khu phố. Trong số nạn nhân, bốn người đã được tiêm huyết thanh hoặc vắc xin phòng dại, riêng anh T.C. chưa tiêm huyết thanh hay vắc xin phòng dại.

Một con chó lạ lông đen có đốm trắng, liên tiếp cắn 5 người dân ở Đắk Lắk. Ảnh minh hoạ

CDC Đắk Lắk yêu cầu các trạm y tế địa phương tiến hành giám sát, tư vấn và tiêm vắc xin đầy đủ cho những người bị chó cắn. Đồng thời, ngành y tế đề nghị UBND các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo dân cư về bệnh dại, cũng như thông báo đặc điểm các con chó nghi nhiễm để người dân kịp thời xử lý, phòng ngừa nguy cơ lây lan.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2026, tại xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk), một con chó khác cũng cắn 6 người dân trong cùng thôn. Kết quả xét nghiệm xác định con chó dương tính với virus bệnh dại. Các nạn nhân đã được tiêm phòng kịp thời, và cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy con chó, giám sát và tiêm phòng đàn chó xung quanh để ngăn lây lan.

#Đắk Lắk #cắn người #chó đen #bãi biển #chó lạ #chó nghi dại

