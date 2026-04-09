Vụ hàng chục học sinh TPHCM nhập viện: Số ca nghi ngộ độc tăng nhanh

TPO - Tính đến ngày 9/4, ngành y tế TP.HCM ghi nhận hàng chục học sinh tiểu học đồng loạt xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Trong đó tổng cộng đã có 53 trường hợp được đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Y tế TP.HCM ngày 9/4, các ca bệnh đều là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới). Các em có biểu hiện chung như đau bụng, nôn ói, sốt, tiêu chảy và mệt mỏi. Số ca tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn khiến ngành y tế phải khẩn trương vào cuộc, điều tra nguyên nhân.

Học sinh nghi bị ngộ độc đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Cụ thể: Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 2 trường hợp với triệu chứng nhẹ, được cấp thuốc và theo dõi tại nhà. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, 4 học sinh được đưa đến khám, trong đó 3 em đã ổn định và xuất viện, 1 em phải nhập viện để theo dõi và đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 trường hợp, phần lớn có tình trạng nhẹ, chỉ có 1 ca cần theo dõi tại phòng cấp cứu. Đáng chú ý, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận số ca nhiều nhất với 27 học sinh đến khám. Trong số này, 22 em phải nhập khoa Nhi để điều trị nội trú, dù chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

Theo các bác sĩ, phần lớn bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, đau bụng quặn từng cơn, nôn ói nhiều và tiêu chảy, dẫn đến mất nước và mệt lả. Một số trường hợp diễn tiến nặng hơn với biểu hiện nhiễm trùng tiêu hóa mức độ trung bình đến nặng.

BS.CK1 Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đa số bệnh nhi được chuyển lên từ khoa cấp cứu, chỉ một số ít nhập viện từ phòng khám. “Các bé vào viện chủ yếu với tình trạng sốt cao khó hạ, đau bụng nhiều, ăn uống kém, nôn ói và tiêu chảy. Nhiều trường hợp có dấu hiệu nhiễm trùng tiêu hóa rõ rệt” - bác sĩ Oanh thông tin.

Hiện các bệnh nhi đang được điều trị bằng phương pháp bù dịch, điện giải và sử dụng kháng sinh trong các trường hợp cần thiết. Phần lớn đã có dấu hiệu ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số em diễn tiến chậm, còn sốt hoặc mệt, chưa ăn uống trở lại bình thường và tiếp tục được theo dõi sát.

Cơ quan chức năng đã ghi nhận 53 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Bình Quới Tây

Trước đó, ngay trong ngày 8/4, nhà trường đã ghi nhận 41 học sinh có biểu hiện bất thường về tiêu hóa. Hai trường hợp nặng được chuyển ngay đến bệnh viện, số còn lại được theo dõi tại phòng y tế với các biện pháp xử trí ban đầu như hạ sốt, bù nước và giảm co thắt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường Bình Quới đã phối hợp với bộ phận y tế trường học triển khai khám sàng lọc, điều tra dịch tễ và xử lý theo quy trình đối với nghi ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM được giao phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm và nhà trường tiến hành điều tra nguồn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dù chưa có kết luận chính thức, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng đây là một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, có thể liên quan đến bữa ăn tại trường hoặc nguồn thực phẩm không đảm bảo an toàn.