Du khách Mỹ không tin nổi khám mắt chỉ mất 45.000 đồng ở Đà Nẵng

Mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn video dài hơn 12 phút về trải nghiệm của bà Susan Lindgren (du khách Mỹ) sau khi khám mắt tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Điều khiến bà bất ngờ vì chi phí khám mắt quá rẻ, cộng với sự chu đáo, tử tế của đội ngũ bác sĩ ở đây.

Bà Susan Lindgren tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Bà Lindgren cho hay một bên mắt bà xuất hiện các đốm đen, vì lo bị rách hoặc bong võng mạc nên bà đã chuẩn bị tinh thần phải chi một khoản lớn nếu đi khám mắt.

Vào tối thứ Sáu, bà đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, lúc đó đã hết giờ hành chính nhưng bà vẫn được hướng dẫn vào trong và được bác sĩ thăm khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ trấn an bà không bị bong hay rách võng mạc và hẹn bà thứ Hai quay lại để được kiểm tra kỹ hơn.

Theo lời hẹn, bà tới bệnh viện vào sáng đầu tuần, nhưng bệnh nhân đông nên nhân viên y tế nói bà hãy đến vào buổi chiều. Khoảng 14 giờ cùng ngày, bà quay lại bệnh viện. Tại đây, bà được hướng dẫn mua phiếu khám với mức phí 45.000 đồng (1,7 USD). Với tờ phiếu này, bà được bác sĩ kiểm tra võng mạc, siêu âm, giải thích về tình trạng mắt và kết luận mắt bà không có gì nghiêm trọng, sau 2 tuần hãy quay lại.

Khi được bác sĩ cho ra về, bà Lindgren hỏi có phải đóng thêm chi phí gì không, nhưng mọi người trả lời không cần, bà đã mua phiếu khám và không cần đóng thêm bất cứ khoản nào.

“Tôi vẫn hỏi có cần phải ra quầy thu ngân không, nhưng họ nói không, của bạn xong rồi, bạn đã đóng trước rồi, tất cả chỉ có vậy. Tôi hỏi lại lần nữa: Vậy tôi cứ đi à?, họ bảo đúng rồi, bạn cứ về nhà đi, hai tuần nữa gặp lại”, bà bất ngờ vì chi phí cho một cuộc khám mắt quá rẻ - 45.000 đồng.

Điều khiến bà Lindgren hài lòng không chỉ chi phí, mà các bác sĩ ở đây rất giỏi và nhẹ nhàng, chu đáo, trao đổi bằng tiếng Anh, tận tình giải thích cho bà những thắc mắc. “Dù là bệnh viện công nhưng dịch vụ ở đây rất tuyệt và tôi cảm thấy được chăm sóc rất chu đáo”, bà tâm đắc.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 9/4, đại diện Bệnh viện Mắt Đà Nẵng xác nhận câu chuyện khám mắt của bà Lindgren diễn ra tại bệnh viện. Mức phí 45.000 đồng là phí mua phiếu khám. “Dù bệnh nhân trong hay ngoài nước thì cũng áp dụng mức phí này, bệnh viện không phân biệt, không đẩy mức phí cao lên để mỗi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế”, vị này khẳng định.