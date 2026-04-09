Khám sức khỏe toàn dân: Nên thống nhất một gói khám cơ bản

Trường Phong - Luân Dũng
TPO - Liên quan đến chủ trương khám sức khỏe toàn dân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho rằng, phải quy định gói khám cơ bản thống nhất toàn quốc và xác định rõ ai sẽ quản lý, nhắc tái khám, theo dõi các ca bất thường sau khi khám.

Chiều 9/4, thảo luận tại tổ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo của Chính phủ.

Nhấn mạnh, Quý 1 năm 2026, dù bối cảnh quốc tế rất phức tạp, nhưng vẫn có đà tăng trưởng cao, bà Trần Thị Nhị Hà cho rằng, đây là nền móng, nền tảng rất quan trọng để có những định hướng về chất lượng tăng trưởng, và năng lực triển khai chính sách trong các lĩnh vực xã hội.

Chính phủ đã ban hành khối lượng lớn các văn bản chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thúc đẩy đầu tư hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

tienphong-94nhiha.jpg
Bà Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: PV.

Đáng chú ý, về chủ trương khám sức khoẻ định kỳ toàn dân, bà Hà nhấn mạnh, đây là tư duy tiến bộ, nhưng cần cách làm và tổ chức thực hiện hiệu quả cho 100 triệu dân. Theo bà Hà, hồ sơ sức khỏe điện tử cần phải được thực hiện đồng bộ; phân loại các nhóm nguy cơ (người cao tuổi, người nghèo, bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em…) để có lộ trình khả thi. Phải quy định gói khám cơ bản thống nhất toàn quốc và xác định rõ ai sẽ quản lý, nhắc tái khám, theo dõi các ca bất thường sau khi khám. Chính phủ cần ban hành quy định cụ thể trên một khung thống nhất toàn quốc để đảm bảo tính khả thi.

Nêu về một số chỉ tiêu về số lượng bác sĩ/vạn dân, giường bệnh/vạn dân… bà Nhị Hà nhấn mạnh, vấn đề nhân lực y tế vẫn quá khó khăn. Giai đoạn 2021-2022 có rất nhiều nhân viên y tế nghỉ việc… “Y tế cơ sở đặc biệt khó khăn về nguồn nhân lực nhưng báo cáo chưa nêu được giải pháp cụ thể”, bà Nhị Hà nêu rõ.

Bà Nhị Hà cũng nêu về vấn đề già hóa dân số, nhấn mạnh, đây là thách thức lớn chưa được phản ánh đầy đủ. Tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2024 giảm xuống 1,91- mức thấp nhất từ trước đến nay. “Tôi đề nghị bổ sung vào kế hoạch 5 năm 2026-2030 các chỉ tiêu gắn với già hóa dân số như: số bệnh viện lão khoa, số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, nguồn lực đào tạo chăm sóc người cao tuổi. Chính phủ và Bộ Y tế cần nhanh chóng xây dựng khung pháp lý cho các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (chăm sóc ban ngày, qua đêm) để phù hợp với tình hình thực tế”, bà Nhị Hà nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cũng nêu, trong báo cáo đã nêu rõ về các vấn đề về quản lý khám chữa bệnh tư nhân, an toàn thực phẩm, thực phẩm giả, quảng cáo sai sự thật. Bà Hà nhấn mạnh rằng, đội ngũ quản lý các lĩnh vực này tại địa phương còn mỏng vì thế, điều quan trọng là cần xây dựng lực lượng gần dân và có hướng dẫn các quy định của pháp luật.

“Cần minh bạch thông tin để người dân lựa chọn cơ sở chất lượng và có giải pháp quản lý toàn diện các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, nhà thuốc để đảm bảo dịch vụ y tế tin cậy”, bà Trần Thị Nhị Hà kiến nghị.

