Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Lý Văn Huấn giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Đức Anh - Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/11, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang đối với ông Lý Văn Huấn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, ông Lý Văn Huấn, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Mai Lập, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, nhấn mạnh việc điều động lãnh đạo chủ chốt là chủ trương nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Duy Giảng bày tỏ tin tưởng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang Lý Văn Huấn sẽ phát huy kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương.

1.jpg
Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định, tặng hoa tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang Lý Văn Huấn. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Tuyên Quang.

Chúc mừng tân Viện trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đánh giá cao kinh nghiệm và bản lĩnh của ông Lý Văn Huấn.

Ông Hầu A Lềnh tin tưởng ông Lý Văn Huấn sẽ sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành Kiểm sát tỉnh phát huy trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị VKSND tối cao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để VKSND các địa phương, trong đó có Tuyên Quang và Thái Nguyên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng đề nghị VKSND tỉnh tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, tặng hoa chúc mừng ông Lý Văn Huấn, tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang và bà Nguyễn Thị Mai Lập, tân Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lý Văn Huấn bày tỏ trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo VKSND tối cao và Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo; giữ vững phẩm chất của người cán bộ kiểm sát; tận tâm thực hiện trọng trách được giao; cùng tập thể đơn vị giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành, chủ động trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng VKSND tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh.

Đức Anh - Thành Đạt
#Điều động #bổ nhiệm lãnh đạo ngành kiểm sát #Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang #nhân sự mới Tuyên Quang #công tác cán bộ #điều động bổ nhiệm cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục