Ông Lý Văn Huấn giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang

TPO - Ngày 26/11, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang đối với ông Lý Văn Huấn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, ông Lý Văn Huấn, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Mai Lập, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, nhấn mạnh việc điều động lãnh đạo chủ chốt là chủ trương nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Duy Giảng bày tỏ tin tưởng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang Lý Văn Huấn sẽ phát huy kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương.

Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định, tặng hoa tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang Lý Văn Huấn. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Tuyên Quang.

Chúc mừng tân Viện trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đánh giá cao kinh nghiệm và bản lĩnh của ông Lý Văn Huấn.

Ông Hầu A Lềnh tin tưởng ông Lý Văn Huấn sẽ sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ngành Kiểm sát tỉnh phát huy trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị VKSND tối cao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để VKSND các địa phương, trong đó có Tuyên Quang và Thái Nguyên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng đề nghị VKSND tỉnh tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, tặng hoa chúc mừng ông Lý Văn Huấn, tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang và bà Nguyễn Thị Mai Lập, tân Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lý Văn Huấn bày tỏ trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo VKSND tối cao và Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Tân Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo; giữ vững phẩm chất của người cán bộ kiểm sát; tận tâm thực hiện trọng trách được giao; cùng tập thể đơn vị giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành, chủ động trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng VKSND tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh.