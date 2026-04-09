Iran nêu điều kiện tiên quyết để mở lại eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo “các chuẩn mực và luật pháp quốc tế” một khi Mỹ chấm dứt “hành động gây hấn” ở Trung Đông và Israel ngừng tấn công Li-băng.

(Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Saeed Khatibzadeh nói với BBC hôm 9/4, rằng Iran đã đóng cửa eo biển sau khi đồng minh của Mỹ là Israel “cố tình vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn”.

Ông nói: “Không thể điều gì cũng muốn. Đó là thông điệp mà Iran đã truyền đạt một cách rõ ràng tới Washington và Nhà Trắng đêm qua”.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ đảm bảo hành lang di chuyển an toàn, nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra sau khi Mỹ thực sự rút lại các hành động gây hấn. Tôi nghĩ chúng tôi đã cho mọi người thấy rằng an ninh năng lượng là rất quan trọng đối với Iran, rất quan trọng đối với vùng biển này ở Vịnh Ba Tư, và chúng tôi sẽ tuân thủ các chuẩn mực và luật pháp quốc tế”.

Theo công ty tình báo hàng hải Lloyd’s List Intelligence, chỉ có ba tàu đi qua eo biển trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn. Tất cả đều có liên hệ hoặc từng có liên hệ với Iran.

Điều này cho thấy, hệ thống phê duyệt của Iran đối với các tàu được phép đi qua eo biển Hormuz vẫn không thay đổi, bất chấp yêu cầu mở cửa lại eo biển của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuần trước là tuần bận rộn nhất ở eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bùng phát với 72 lượt tàu đi qua, vẫn thấp hơn 90% so với mức bình thường, theo Lloyd’s. Hầu hết các tàu được phép đi qua đều có liên hệ với Iran. Ngoài ra, một số tàu Ấn Độ đã đi qua nhờ sự can thiệp ngoại giao của chính phủ Ấn Độ.

Cũng trong ngày 9/4, ông Mohammad Eslami - người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran - cho biết, việc bảo vệ quyền làm giàu uranium của Iran là “cần thiết” trong bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào với Mỹ.

“Đó là một phần của những điều cần thiết mà không ai nói đến”, ông Eslami nói - đề cập đến việc Mỹ từ chối công nhận làm giàu uranium như một phần trong kế hoạch 10 điểm của Iran về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

“Những tuyên bố và yêu cầu của đối phương về việc hạn chế chương trình làm giàu uranium của Iran sẽ là những mong muốn bị chôn vùi”, hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời ông Eslami nói.

Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Islamabad, thủ đô của Pakistan, để đàm phán trong tuần này.

Tình hình Trung Đông hiện vẫn đang căng thẳng, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran.

Tại Li-băng, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 182 người thiệt mạng và 890 người khác bị thương, gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

Trong một cuộc không kích gần Beirut, Israel tuyên bố đã loại bỏ Ali Yusuf Harshi, thư ký riêng và cháu trai của phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem.

Cường độ các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh dường như đã giảm bớt. Ngoại trừ việc lực lượng quốc phòng Bahrain cho biết họ đã chặn được 7 máy bay không người lái trong 24 giờ qua, các quốc gia khác không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công nào trong đêm, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất từ ​​các cuộc tấn công của Iran, vẫn chưa hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, cho biết họ muốn làm rõ thêm để đảm bảo “cam kết đầy đủ” của Tehran cũng như “việc mở cửa trở lại vô điều kiện eo biển Hormuz”.

Minh Hạnh
AP
