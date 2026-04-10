Đệ nhất phu nhân Mỹ có phát biểu đặc biệt về vụ Epstein

TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng bà có mối quan hệ với tỷ phú Jeffrey Epstein và khẳng định bà không phải là nạn nhân của ông ta. Phát biểu này đưa vấn đề Epstein trở lại tâm điểm chú ý, sau khi chồng bà tìm cách khép lại câu chuyện.

Bác bỏ những tin đồn lan truyền trên mạng, rằng nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục này đã giới thiệu bà với ông Trump.

Bà Melania cho biết gặp chồng mình lần đầu tại một bữa tiệc ở thành phố New York năm 1998, tức 2 năm trước khi lần đầu gặp Epstein tại một sự kiện khác mà bà tham dự cùng ông Trump.

Đệ nhất phu nhân Melania cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ tổ chức các phiên điều trần công khai để các nạn nhân của Epstein có thể kể câu chuyện của mình. Lời kêu gọi làm dấy lên khả năng vấn đề này sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng, điều mà Tổng thống Trump muốn tránh.

“Những lời dối trá gắn tôi với Jeffrey Epstein đáng xấu hổ cần phải chấm dứt ngay hôm nay”, bà Melania Trump nói khi đọc tuyên bố và từ chối trả lời câu hỏi từ các phóng viên.

“Tôi không phải là nạn nhân của Epstein”, bà Melania nhấn mạnh, đáp lại những thông tin mà bà cho là cáo buộc bôi nhọ và sai sự thật. Bà Melania đưa ra phát biểu này từ tiền sảnh Nhà Trắng ngày 9/4.

Phát biểu này một lần nữa gây chú ý trở lại đối với vụ Epstein - vấn đề đã gây xáo trộn nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, trong khi một số người ủng hộ cũng cho rằng chính quyền của ông xử lý chưa tốt việc công bố các tài liệu về tên tội phạm này.

Tuần trước, Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, sau khi Bộ Tư pháp bị chỉ trích chậm trễ trong việc công bố hàng triệu tài liệu liên quan đến Epstein.

Ông Trump từng là bạn của Epstein trước khi tuyên bố cắt đứt quan hệ vào đầu những năm 2000. Ông là một trong nhiều người nổi tiếng trong giới tinh hoa có tên trong các tài liệu của Chính phủ Mỹ.

Bà Melania không nói rõ lý do vì sao bà chọn lên tiếng vào ngày 9/4, qua đó khơi lại một vấn đề vốn đã phần nào lắng xuống trên các mặt báo vì cuộc chiến ở Iran.

Tuy nhiên, Marc Beckman - cố vấn cấp cao của bà, cho biết: “Đệ nhất phu nhân Melania Trump lên tiếng lúc này vì đã đến lúc không thể chịu đựng thêm nữa. Những lời dối trá phải chấm dứt”.

Người phát ngôn cho biết các trợ lý của Tổng thống Trump đã được thông báo trước về kế hoạch đưa ra tuyên bố trên.

Dù các đệ nhất phu nhân Mỹ đôi khi phát biểu trước công chúng về các vấn đề chính trị, nhưng tuyên bố của bà Melania được đánh giá là đặc biệt.

“Một đệ nhất phu nhân trong thời hiện đại chưa từng công khai xử lý tranh cãi theo cách này, và chắc chắn chưa từng làm điều đó từ tầng chính của Nhà Trắng, nên điều này đòi hỏi lòng can đảm”, Michael LaRosa - cựu thư ký báo chí của đệ nhất phu nhân Jill Biden, đánh giá

“Bà Melania rất cân nhắc và thận trọng về tần suất xuất hiện trước công chúng, và tôi nghĩ sự kiện này sẽ có tiếng vang lớn đến mức bà sẽ không cần phải lên tiếng thêm lần nữa”, ông Michael LaRosa nói thêm.

Email trao đổi

Bà Melania khẳng định chưa từng có quan hệ với Epstein hoặc cộng sự Ghislaine Maxwell của ông ta. Bà khẳng định chỉ có trao đổi xã giao với họ.

Bà Melania cho biết lần đầu gặp mặt Epstein là vào năm 2000, tại sự kiện mà bà tham dự cùng ông Trump, tức 5 năm trước khi 2 người kết hôn.

“Vào thời điểm đó, tôi chưa từng gặp Epstein và không biết gì về các hành vi phạm tội của ông ta”, bà nói.

Epstein nhận tội vào năm 2008, với 2 tội danh về môi giới mại dâm với trẻ vị thành niên. Năm 2019, tỷ phú này chết trong tù, khi đang đối mặt với các cáo buộc liên bang về buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

“Tôi chưa bao giờ là bạn của Epstein. Donald và tôi thỉnh thoảng được mời đến cùng những bữa tiệc với Epstein, vì việc trùng lặp các mối quan hệ xã hội là điều phổ biến ở New York và Palm Beach”, bà Melania nói.

Dưới áp lực từ lực lượng chính trị ủng hộ, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công bố tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra hình sự đối với Epstein, nhằm tuân thủ đạo luật minh bạch mà Quốc hội đã thông qua.

Trong số tài liệu này có một email năm 2002 mà bà Melania gửi cho Maxwell, liên quan đến bài viết của tạp chí New York về Epstein.

“Bài viết về JE trên tạp chí NY rất hay. Bạn trông thật tuyệt trong bức ảnh. Gọi cho tôi khi bạn quay lại New York nhé”, bà Melania viết.

Bà Melania khẳng định email này chỉ là “trao đổi xã giao” và “một ghi chú không đáng kể”.

Một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos hồi tháng 1 cho thấy chỉ 21% người được hỏi ủng hộ cách ông Trump xử lý các tài liệu về Epstein.