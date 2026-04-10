Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran chỉ cho phép tối đa 15 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn Tass dẫn lời một nguồn tin cấp cao giấu tên của Iran cho biết, nước này sẽ chỉ cho phép tối đa 15 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

image-1775026458888.jpg
(Ảnh: Reuters)

"Theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, chỉ có tối đa 15 tàu được phép đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Việc di chuyển này hoàn toàn phụ thuộc vào sự cho phép của Iran và một quy tắc cụ thể. Khung pháp lý mới, triển khai dưới sự giám sát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã được chính thức thông báo cho các bên trong khu vực. Sẽ không có chuyện quay trở lại tình trạng trước chiến tranh", nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, theo nguồn tin, "việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran là một đảm bảo quan trọng phải được thực hiện trong khung thời gian hai tuần ngừng bắn”.

Iran cũng nhấn mạnh, rằng việc chấm dứt chiến tranh phải được hợp thức hóa trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Nếu việc chấm dứt chiến tranh không được ghi nhận trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dựa trên các điều khoản mà chúng tôi đã đưa ra, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu chống lại Mỹ và Israel - giống như chúng tôi đã làm trong 40 ngày qua, và thậm chí với cường độ lớn hơn", nguồn tin nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tehran còn yêu cầu "trong thời gian hai tuần này, Mỹ không được tăng cường sự hiện diện quân sự”.

Vị trí của Li-băng trong thỏa thuận ngừng bắn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/4 nhấn mạnh, Li-băng là "một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói "không có chỗ cho sự phủ nhận và nuốt lời". Bình luận của ông được đưa ra sau khi Mỹ mô tả cuộc chiến của Israel với Lebanon là một "cuộc xung đột riêng biệt", không liên quan đến lệnh ngừng bắn với Iran.

Ông Ghalibaf nói thêm: “Việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải trả giá và hứng chịu được những phản ứng mạnh mẽ”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng đã "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Việc tiếp tục các cuộc tấn công này sẽ "làm cho các cuộc đàm phán trở nên vô nghĩa".

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng nổ súng. Iran sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em người Li-băng của mình”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Minh Hạnh
Tass, The Guardian
#Iran #Nga #eo biển Hormuz #Israel #Mỹ #lệnh ngừng bắn #Li-băng

