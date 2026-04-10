Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga tuyên bố tạm ngừng bắn đơn phương ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này tạm dừng mọi hoạt động chống lại lực lượng Ukraine trong dịp cuối tuần Lễ Phục sinh Chính thống giáo, Điện Kremlin thông báo. Việc tạm ngừng đơn phương này dự kiến kéo dài từ 16h ngày 11/4 đến hết 12/4.

(Ảnh: Tass)

Theo Điện Kremlin, dù đơn phương ngừng bắn nhưng quân đội Nga vẫn cần sẵn sàng đáp trả bất kỳ hoạt động tấn công hay hành động khiêu khích nào của Ukraine. Các mệnh lệnh liên quan đã được gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

“Chúng tôi kỳ vọng phía Ukraine sẽ làm theo Nga”, tuyên bố nêu rõ.

Mátxcơva từng tuyên bố tạm ngừng bắn đơn phương nhân các ngày lễ của Chính thống giáo trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine. Năm 2023, Nga đã tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn cả trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của Chính thống giáo (tháng 1) và cuối tuần lễ Phục sinh (tháng 4).

Năm 2024, không có tuyên bố tạm ngừng bắn nào được đưa ra, với lý do Tổng thống Nga Putin cho rằng Kiev có thể lợi dụng thời gian này để tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

Năm 2025, một thỏa thuận ngừng bắn lễ Phục sinh đã được tuyên bố, nhưng chỉ thành công một phần. Mặc dù có sự lắng dịu nhất định trên chiến trường, nhưng Kiev đã bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hơn 3.900 lần, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Mátxcơva và Kiev đã tổ chức một số vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul năm ngoái, cũng như các cuộc đàm phán ba bên có sự tham gia của Mỹ. Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một số đợt trao đổi tù binh lớn nhưng kết thúc mà không đạt được bước đột phá quyết định. Các cuộc thảo luận ba bên đã bị tạm dừng trong những tháng gần đây do xung đột ở Trung Đông.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao, miễn là các nguyên nhân gốc rễ được giải quyết và tình hình thực địa được tính đến.

RT
#Nga #Ukraine #lệnh ngừng bắn #Điện Kremlin #đàm phán hoà bình

