Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Iran không muốn chiến tranh

Minh Hạnh

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong thông điệp bằng văn bản mới nhất, nhấn mạnh rằng Iran không muốn chiến tranh với Mỹ và Israel, nhưng sẽ bảo vệ các quyền của mình với tư cách là một quốc gia.

Ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi không tìm kiếm và không muốn chiến tranh”, ông Khamenei nói trong thông điệp được đọc trên truyền hình nhà nước, vài tuần sau khi cha ông - Đại giáo chủ Ali Khamenei - bị ám sát vào ngày 28/2, ngày đầu tiên của cuộc chiến.

“Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi coi toàn bộ mặt trận kháng chiến là một thể thống nhất”, ông nói thêm, dường như ám chỉ phong trào Hezbollah ở Li-băng - một đồng minh thân cận của Iran.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không để những người đã tấn công đất nước chúng tôi thoát tội. Chúng tôi chắc chắn sẽ đòi bồi thường cho mọi thiệt hại mà họ đã gây ra”, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh.

Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, do Pakistan làm trung gian, đạt được ngay trước hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran. Trong quá trình ngừng bắn, hai bên tiếp tục đàm phán về các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hòa bình.

Ông cũng nói với người dân Iran, rằng họ “không nên nghĩ việc xuống đường không còn cần thiết nữa”, bất chấp tuyên bố ngừng bắn.

“Tiếng nói của các bạn ở các quảng trường công cộng chắc chắn có ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc đàm phán”, ông nói.

Lãnh tụ Tối cao Iran được cho là đã bị thương trong một cuộc tấn công của Mỹ - Israel, và vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm.

Nhưng ông đã đưa ra một số tuyên bố bằng văn bản, hầu hết được người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước.

Xem thêm

Cùng chuyên mục