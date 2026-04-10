Nhà Trắng cấm nhân viên cá cược bằng tin mật

TPO - Các trợ lý Nhà Trắng nhận được một email với nội dung yêu cầu họ không dùng thông tin chưa được công khai để tham gia đặt cược trên các thị trường dự đoán.

Hình ảnh Nhà Trắng khi đang được sửa chữa ngày 4/4. (Ảnh: AP)

CBS News dẫn lời 2 quan chức Nhà Trắng cho biết, email này được gửi vào ngày 24/3.

Bản tin dẫn email từ Văn phòng Quản lý Nhà Trắng nêu rõ: “Các thông tin gần đây trên báo chí làm dấy lên lo ngại về việc các quan chức chính phủ sử dụng thông tin nội bộ chưa được công bố để đặt cược trên thị trường dự đoán trực tuyến như Kalshi hoặc Polymarket”.

Email nhấn mạnh việc sử dụng thông tin chưa công khai để mua hoặc bán các hợp đồng này là hành vi phạm tội hình sự, và các quy định đạo đức của chính phủ cũng nghiêm cấm sử dụng thông tin chưa công khai vì lợi ích cá nhân hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào.

Email cảnh báo: “Tất cả nhân viên Nhà Trắng được nhắc nhở rằng việc lạm dụng thông tin chưa công khai của chính phủ để trục lợi tài chính là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng và sẽ không được dung thứ”.

Người phát ngôn Nhà Trắng David Ingle cho biết, Tổng thống Trump đã nói rất rõ rằng dù ông mong muốn thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ và sinh lời cho tất cả mọi người, nhưng các thành viên Quốc hội và các quan chức chính phủ khác không được phép sử dụng thông tin chưa công khai để trục lợi tài chính.

Ngày 23/3, Tổng thống Trump đăng bài trên Truth Social thông báo hoãn tấn công các nhà máy điện của Iran, trong bối cảnh đang đàm phán với nước này. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước bài đăng đó đã có tình trạng gia tăng đột biến số lượng giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ, làm dấy lên lo ngại về khả năng giao dịch nội gián, Bloomberg và Financial Times đưa tin.