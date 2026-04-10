Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng tặng Quân khu 3

TPO - Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của Quân khu 3 và trao danh hiệu cao quý này tặng Quân khu.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động.

Trung tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3, chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh; là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cái nôi của nền văn minh Sông Hồng; “cánh đồng, vựa lúa” của cả nước; “chiến địa” của cha ông đánh giặc ngoại xâm với những chiến công hiển hách như Vạn Kiếp, Lục Đầu Giang, Bạch Đằng Giang.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các tướng lĩnh Quân đội chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới dự buổi lễ.

Qua đó, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”; không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 3 trong hơn 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Quân khu 3 cần quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII…; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp “đúng”, “trúng”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dâng hương các Anh hùng - Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng Quảng Ninh - Hải Phòng thành cực tăng trưởng kinh tế chính vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng; Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là cực tăng trưởng chính của miền Bắc và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

“Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong hình thái chiến tranh công nghệ cao”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 3.

Cùng với đó, Quân khu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân khu thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đặc biệt là đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của lực lượng vũ trang Quân khu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” và nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”.

Quân khu 3 (tiền thân là Chiến khu 2 và Chiến khu 3) được thành lập ngày 31/10/1945. Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, Quân khu 3 hiện nay gồm 4 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình), với 401 xã, phường, đặc khu; là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, cả về quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội của cả nước, được khẳng định bằng những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với những thành tích xuất sắc đạt được, LLVT Quân khu và hàng vạn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, được Bác Hồ nhiều lần đến thăm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo Quân khu 3 phát biểu tại buổi lễ.