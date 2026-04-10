Hàng trăm chiến sĩ tăng tốc xây trường nội trú vùng biên

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã đổ về các xã vùng biên để góp sức xây dựng trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở.

Tại các điểm trường xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, những ngày này có thêm màu áo xanh của các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực xây trường.

Cán bộ, chiến sĩ đến các điểm trường. Ảnh: T.H.

Bộ CHQS thành phố thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng trường tại các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê.

Đại tá Trần Quang Chánh - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, cho hay, việc tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác dân vận, góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, củng cố thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thi công tại điểm trường xã Đắc Pring.

Tại xã Đắc Pring, công trình trường liên cấp có quy mô gồm: Khối hiệu bộ, khối lớp học, khối phòng học bộ môn trung học cơ sở, nhà ăn, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, khu nhà ở giáo viên... Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, dự án trường tại xã Đắc Pring đang chậm so với kế hoạch khoảng 10 ngày.

Dưới cái nắng gay gắt, hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng các công nhân làm việc với khí thế khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Những ngôi trường nội trú mọc lên tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học trò vùng biên.

Hiện, các nhà thầu đã thi công nhiều hạng mục, như: San nền, tháo dỡ công trình cũ, phần móng, kết cấu và các khối nhà học, nhà nội trú, nhà ăn. Một số hạng mục đã hoàn thành phần thô, song tiến độ tổng thể chưa đạt yêu cầu.

Dự án trường tại xã Tây Giang, tiến độ các hạng mục đều đang trễ khoảng 1 tháng do thiếu hụt nhân công. Dự án trường tại xã La Dêê, các khối nhà cũng đang chậm tiến độ nhiều ngày...

Với sự hỗ trợ nhân lực từ lực lượng vũ trang thành phố, các công trình được kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Chiến sĩ làm việc miệt mài giữa trời nắng nóng.

Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành xây dựng 6 trường liên cấp nội trú tại các xã vùng biên trước 30/8. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em đồng bào ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ sẽ ở lại đây hỗ trợ xây trường đến cuối tháng 8.

Bộ CHQS thành phố yêu cầu các lực lượng tham gia phải đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ gìn mối đoàn kết, phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân địa phương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng.

Sáu dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.