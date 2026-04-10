Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ả Rập Xê Út xác nhận đường ống dẫn dầu Đông - Tây trọng yếu bị tấn công

Quỳnh Như

TPO - Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của nước này, bao gồm cả đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Hãng tin Saudi Press Agency (SPA) hôm thứ Sáu (10/4) dẫn lời một quan chức Bộ Năng lượng cho biết, Ả Rập Xê Út đã hứng chịu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí, bao gồm cả đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng.

SPA không nêu rõ thời điểm xảy ra các vụ việc, nhưng xác nhận có một công dân thiệt mạng và bảy người khác bị thương. Các cuộc tấn công được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất và vận chuyển, với tổng sản lượng bị gián đoạn vượt 1 triệu thùng/ngày.

71c4fd0c-291a-4d74-803b-3a06add5c692.jpg
Hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Vũ trụ châu Âu cung cấp cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở xử lý Abqaiq quan trọng của Saudi Aramco.

Theo hãng tin SPA, riêng đường ống Đông-Tây ghi nhận mức thiệt hại khoảng 700.000 thùng/ngày, trong khi các cơ sở khác khiến công suất giảm thêm khoảng 600.000 thùng/ngày.

"Điều này sẽ nâng tổng lượng cung bị ảnh hưởng trong khu vực lên 12,1 triệu thùng/ngày", Amena Bakr, một nhà phân tích tại nền tảng dữ liệu Kpler, nói với CNN khi đề cập đến tác động tổng thể trên toàn khu vực Vịnh.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh đường ống dẫn dầu Đông - Tây đóng vai trò then chốt trong việc giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Vai trò đường ống dẫn dầu Đông-Tây

Trong bối cảnh nhiều quốc gia vùng Vịnh chưa công bố đầy đủ mức độ thiệt hại, các chuyên gia cho rằng những diễn biến mới làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu vốn đã chịu áp lực từ xung đột khu vực.

Quyết định của Tehran về việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường biển chính được các tàu chở dầu sử dụng để vận chuyển hàng triệu thùng dầu từ Vịnh Ba Tư đến phần còn lại của thế giới, đã trao cho đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê Út một vai trò trung tâm trong dòng chảy cung cấp năng lượng toàn cầu.

Đường ống dẫn dầu này chạy từ các mỏ dầu của Ả Rập Xê Út ở phía đông đất nước đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, tránh đi qua eo biển Hormuz. Nó có thể vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu của vương quốc đến thị trường quốc tế mỗi ngày.

Tháng trước, Saudi Aramco, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, thông báo sẽ chuyển hướng hàng triệu thùng dầu thô, thường được bốc dỡ ở Vịnh Ba Tư và vận chuyển qua eo biển, thông qua đường ống này.

Theo quan chức Saudi Aramco, khi hoạt động hết công suất, đường ống dẫn dầu Đông - Tây có thể vận chuyển tới 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Điều này phần nào bù đắp cho khoảng 15 triệu thùng dầu mỗi ngày thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Quỳnh Như
CNN
#Ả Rập Xê Út #đường ống dầu #tấn công dầu khí #vận chuyển dầu #Saudi Aramco #nguồn cung dầu #đường ống Đông-Tây

