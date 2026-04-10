Thủ đô Pakistan im ắng lạ thường trước cuộc đàm phán Mỹ - Iran

TPO - Thủ đô Islamabad của Pakistan đã trở nên yên tĩnh bất thường vào thứ Sáu (10/4), khi chính quyền thắt chặt an ninh tại thành phố trước thềm cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Theo AP, binh lính và cảnh sát đã được triển khai ở Islamabad. Trong khi các trạm kiểm soát đã được thiết lập trên những tuyến đường chính của thành phố.

Dưới vẻ yên tĩnh đó, hoạt động ngoại giao đang được tăng cường.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dự kiến sẽ đến Pakistan vào ngày 10/4. Trả lời phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Hai, ông Vance nói: “Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ tích cực. Như tổng thống Mỹ đã nói, nếu Iran sẵn sàng đàm phán thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng chìa tay ra. Nếu họ cố gắng bẫy chúng tôi, thì họ sẽ thấy rằng nhóm đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó”.

Phó Tổng thống Vance cho biết, ông Trump đã đưa ra “những chỉ dẫn rõ ràng” về cuộc đàm phán cho phái đoàn Mỹ. Phái đoàn cũng bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

“Chúng tôi sẽ cố gắng có một cuộc đàm phán tích cực. Tổng thống đã đưa ra một số chỉ dẫn khá rõ ràng, và chúng ta sẽ xem xét”, ông Vance nói.

Cảnh sát được triển khai ở Islamabad ngày 10/4. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hiện chưa rõ phái đoàn Iran có đến Islamabad hay không. Truyền thông Iran bác bỏ các báo cáo cho rằng Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Qalibaf đã lên đường đến Pakistan.

Một nguồn tin nói với hãng thông tấn Fars, rằng Iran “không có kế hoạch tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với phía Mỹ cho đến khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập ở Li-băng”.

Trong một cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài và người đứng đầu các tổ chức quốc tế tại Tehran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht Ravanchi cho biết, đã có sự đồng thuận rằng kế hoạch 10 điểm của Iran sẽ là cơ sở cho các cuộc đàm phán.

“Iran luôn hoan nghênh ngoại giao và đối thoại, nhưng không phải đối thoại dựa trên thông tin sai lệch nhằm mục đích lừa dối và tạo tiền đề cho việc tái khởi động hành động quân sự chống lại Iran. Chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn cho phép đối thủ tái vũ trang và tấn công trở lại”, ông Ravanchi nói.