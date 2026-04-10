Chủ tịch Cuba cảm ơn Nga vì gửi tàu chở dầu

TPO - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gọi đây là hành động “rất có ý nghĩa và mang tính biểu tượng, một dấu hiệu cho thấy Cuba không đơn độc”.

Trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 9/4, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nói: “Chúng tôi muốn gửi lời chào tới người bạn thân thiết của chúng tôi - Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thay mặt Đảng Cộng sản Cuba, chính phủ và nhân dân Cuba, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với số nhiên liệu mà Nga đã gửi cho chúng tôi”.

Sau các cuộc gặp với lãnh đạo Cuba và các cuộc tham vấn liên bộ Nga - Cuba, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, rằng người dân Cuba là anh em của Nga, và quan hệ với Havana có tầm quan trọng đặc biệt đối với Mátxcơva.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 10/4, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cam kết của Mátxcơva với việc ủng hộ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Cuba. “Nga tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của mình trong việc cung cấp cho Cuba sự hỗ trợ cần thiết trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền, và cam kết không ngừng tăng cường đối thoại Nga - Cuba trên mọi lĩnh vực”, trích tuyên bố.