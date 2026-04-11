Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Phái đoàn Iran đến Pakistan, chuẩn bị đàm phán với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad, Pakistan, để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ, Fars đưa tin.

Theo hãng tin Fars, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cũng như một số thành viên quốc hội đã có mặt tại Islamabad, Pakistan.

Hãng tin Fars cho biết các cuộc đàm phán sẽ chỉ được tiến hành nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết do Tehran đưa ra. Iran cũng tái khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, song cảnh báo xung đột có thể tái diễn nếu các điều kiện không được đáp ứng.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Pakistan, phái đoàn Iran đã được một số quan chức Pakistan tiếp đón tại Islamabad, trong đó có Ngoại trưởng Ishaq Dar.

Bộ này bày tỏ "hy vọng các bên sẽ tham gia đối thoại một cách mang tính xây dựng" và ủng hộ việc đạt được "giải pháp lâu dài và bền vững cho cuộc xung đột".

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã lên đường tới Pakistan. Phát biểu trước khi khởi hành, ông cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại nếu Iran thể hiện thiện chí, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nếu bị 'lừa dối'.

"Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ tích cực... Như tổng thống Mỹ đã nói, nếu Iran sẵn sàng đàm phán thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng dang tay đón nhận. Nếu họ cố gắng lừa chúng tôi, thì họ sẽ thấy rằng đội ngũ đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó", ông Vance nói với các phóng viên trên đường băng trước khi khởi hành.

Theo ông Vance, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các chỉ đạo rõ ràng cho nhóm đàm phán, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, song không nêu chi tiết.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành một cuộc đàm phán tích cực. Tổng thống đã đưa ra một số chỉ thị khá rõ ràng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem", ông nhấn mạnh.

"Thời điểm quyết định thành bại"

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ sắp diễn ra tại Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc vào thứ Sáu (10/4). Ông kêu gọi người dân cầu nguyện cho thành công của tiến trình đàm phán, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ nỗ lực tối đa để thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng khu vực.

"Đây là thời khắc quyết định... Tôi kêu gọi các bạn hãy cầu nguyện cho cuộc đàm phán này thành công, rất nhiều sinh mạng được cứu sống và thế giới sẽ được chứng kiến ​​hòa bình", ông nói.

Các cuộc đàm phán tại Islamabad được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hạ nhiệt xung đột, trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro leo thang.

CNN
#Iran #Mỹ #đàm phán #Islamabad #căng thẳng khu vực #ngoại giao #ngừng bắn #hoà nình

Xem thêm

Cùng chuyên mục