Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị kết án 19 năm tù

Minh Hạnh

TPO - Một tòa án binh tại Nga đã tuyên án cựu Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov 19 năm tù vì tội tham nhũng, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Popov. (Ảnh: X)

Ông Popov (69 tuổi) bị bắt vào mùa hè năm 2024 vì nghi ngờ gian lận liên quan đến việc xây dựng Công viên Patriot, một điểm tham quan theo chủ đề quân sự gần Mátxcơva, nơi trưng bày một loạt vũ khí của Nga và Liên Xô.

Các nhà điều tra cho biết, bắt đầu từ năm 2021, ông Popov đã biển thủ nhiều vật liệu xây dựng từ công viên về điền trang của mình.

Theo các hãng thông tấn nhà nước Nga, ông Popov khẳng định mình vô tội. Hiện chưa rõ liệu ông có ý định kháng cáo hay không.

Một cựu quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Vladimir Shesterov, đã bị kết án 6 năm tù vào tháng 7 năm ngoái vì liên quan đến vụ gian lận tại công viên. Giám đốc công viên cũng đang phải đối mặt với một số cáo buộc.

Ông Popov là một trong số những quan chức vướng vào làn sóng bê bối tham nhũng lớn nhất ở Bộ Quốc phòng Nga trong nhiều năm qua.

Một cựu Thứ trưởng Quốc phòng khác - Timur Ivanov - đã bị kết án 13 năm tù vào tháng 7/2025 vì tội nhận hối lộ và tham ô.

Reuters
#Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Popov #tham nhũng #nhận hối lộ #Nga #Bộ Quốc phòng Nga

