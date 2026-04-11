Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị kết án 19 năm tù

TPO - Một tòa án binh tại Nga đã tuyên án cựu Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov 19 năm tù vì tội tham nhũng, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Pavel Popov. (Ảnh: X)

Ông Popov (69 tuổi) bị bắt vào mùa hè năm 2024 vì nghi ngờ gian lận liên quan đến việc xây dựng Công viên Patriot, một điểm tham quan theo chủ đề quân sự gần Mátxcơva, nơi trưng bày một loạt vũ khí của Nga và Liên Xô.

Các nhà điều tra cho biết, bắt đầu từ năm 2021, ông Popov đã biển thủ nhiều vật liệu xây dựng từ công viên về điền trang của mình.

Theo các hãng thông tấn nhà nước Nga, ông Popov khẳng định mình vô tội. Hiện chưa rõ liệu ông có ý định kháng cáo hay không.

Một cựu quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Vladimir Shesterov, đã bị kết án 6 năm tù vào tháng 7 năm ngoái vì liên quan đến vụ gian lận tại công viên. Giám đốc công viên cũng đang phải đối mặt với một số cáo buộc.

Ông Popov là một trong số những quan chức vướng vào làn sóng bê bối tham nhũng lớn nhất ở Bộ Quốc phòng Nga trong nhiều năm qua.

Một cựu Thứ trưởng Quốc phòng khác - Timur Ivanov - đã bị kết án 13 năm tù vào tháng 7/2025 vì tội nhận hối lộ và tham ô.