Màn trở về 'nín thở' của 4 phi hành gia sau chuyến du hành kỷ lục tới Mặt trăng

TPO - Các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II vừa trở về Trái đất sau chuyến du hành Mặt trăng kéo dài 10 ngày. Màn hạ cánh ngoạn mục xuống Thái Bình Dương khép lại sứ mệnh khám phá Mặt trăng đầu tiên của nhân loại sau hơn nửa thế kỷ.

Màn đáp xuống Thái Bình Dương ngày 10/4 (giờ Mỹ) là cuộc trở về đầy thắng lợi đối với phi hành đoàn 4 người, sau khi họ lập kỷ lục trong chuyến bay ngang qua Mặt trăng, hé lộ những vùng rộng lớn ở nửa tối của hành tinh mà mắt người nhìn thấy trước đây.

Hình ảnh cuối cùng trong sứ mệnh Artemis II, đưa 4 phi hành gia đáp xuống Thái Bình Dương. (Ảnh: AP)

Chỉ huy Reid Wiseman cùng 3 phi hành gia Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen người Canada đã lao vào bầu khí quyển với tốc độ Mach 33 - gấp 33 lần tốc độ âm thanh, tạo nên một vệt mờ chói lóa chưa từng thấy kể từ các chuyến bay lên Mặt trăng của NASA trong chương trình Apollo những năm 1960 và 1970. Tàu vũ trụ Orion của họ - có tên gọi là Integrity, đã lao xuống bằng chế độ lái tự động.

Sự lo lắng dâng lên ở Trung tâm điều khiển sứ mệnh của NASA khi con tàu vũ trụ bị bao phủ bởi plasma đỏ rực trong quá trình tăng nhiệt cực điểm và rơi vào tình trạng mất liên lạc như dự đoán.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tấm chắn nhiệt bảo vệ con tàu vũ trụ, khi nó phải chịu hàng nghìn độ trong quá trình tái nhập khí quyển. Trong chuyến bay thử nghiệm duy nhất khác của tàu vũ trụ năm 2022, khi không có người trên tàu, lớp vỏ ngoài bị cháy xém của tấm chắn trông lởm chởm như Mặt trăng.

Giống như rất nhiều người khác, giám đốc chuyến bay Jeff Radigan nói rằng “nỗi sợ hãi vốn là bản chất con người”, đặc biệt là trong 6 phút mất điện trước khi dù được mở ra. Tàu cứu hộ USS John P. Murtha chờ đợi phi hành đoàn đến ngoài khơi bờ biển San Diego, cùng với một phi đội máy bay và trực thăng quân sự.

Lần cuối cùng NASA và Bộ Quốc phòng hợp tác đưa phi hành đoàn trở lại bầu khí quyển Mặt trăng là Apollo 17 vào năm 1972.

Bốn phi hành gia gặt hái nhiều thành công trong chuyến du hành Mặt trăng. (Ảnh: NASA/AP)

Gặt hái nhiều chiến thắng

Được phóng lên từ Florida ngày 1/4, các phi hành gia đã gặt hái hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, tạo cơ sở cho việc thiết lập một căn cứ bền vững trên Mặt trăng sau này.

Artemis II không đáp xuống Mặt trăng, nhưng đã phá kỷ lục về khoảng cách của Apollo 13 và đánh dấu quãng đường xa nhất mà con người từng đi được từ Trái đất khi phi hành đoàn đạt đến 406.771 km. Sau đó, trong cảnh cảm động nhất của sứ mệnh, các phi hành gia rưng rưng nước mắt đã xin phép đặt tên cho 2 miệng núi lửa theo tên con tàu của họ và người vợ quá cố của Wiseman - bà Carroll.

Trong chuyến bay vượt kỷ lục, họ đã ghi lại những cảnh tượng ở phía xa của Mặt trăng mà mắt người chưa từng thấy trước đây cùng với cảnh nhật thực toàn phần. Đặc biệt, nhật thực “đã khiến tất cả chúng tôi kinh ngạc”, Glover nói.

Cảm giác kinh ngạc và tình yêu của họ đã làm mọi người trầm trồ, cũng như những bức ảnh ngoạn mục của họ về Mặt trăng và Trái đất. Phi hành đoàn Artemis II đã tái hiện lại tinh thần của những nhà thám hiểm Mặt trăng đầu tiên của Apollo 8 với cảnh "Trái đất lặn", cho thấy hành tinh xanh của con người khuất sau Mặt trăng xám. Nó gợi nhớ đến bức ảnh nổi tiếng "Trái đất lên" của Apollo 8 năm 1968.

Sứ mệnh của họ đã thu hút sự chú ý toàn cầu và sự góp mặt của nhiều ngôi sao, nhận được lời khen ngợi từ Tổng thống Donald Trump; Thủ tướng Canada Mark Carney; Quốc vương Anh Charles III; Ryan Gosling - ngôi sao bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất Project Hail Mary; Scarlett Johansson của Vũ trụ Điện ảnh Marvel; và thậm chí cả Thuyền trưởng Kirk - William Shatner của loạt phim truyền hình Star Trek gốc.

Artemis II là chuyến bay thử nghiệm cho các sứ mệnh lên Mặt Trăng trong tương lai.

Mặc dù mang lại nhiều kết quả khoa học, chuyến bay kéo dài gần 10 ngày vẫn không tránh khỏi các vấn đề kỹ thuật. Cả hệ thống nước uống và hệ thống nhiên liệu của tàu vũ trụ đều gặp sự cố về van. Trong tình huống có lẽ gây chú ý nhất, nhà vệ sinh liên tục bị trục trặc, nhưng các phi hành gia đã bỏ qua tất cả.

“Chúng ta không thể khám phá sâu hơn nếu chúng ta không chấp nhận một vài việc bất tiện. Chúng ta hy sinh một vài điều, chúng ta chấp nhận một vài rủi ro, và tất cả những điều đó đều đáng giá”, Koch nói.