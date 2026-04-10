Rừng bần sông Lam 'nghẹt thở' trong biển rác

TPO - Túi ni lông, bao bì và quần áo rách mắc dày đặc trên thân, cành cây khiến rừng bần nguyên sinh ven sông Lam (Nghệ An) trở nên xơ xác. Hệ sinh thái đa dạng của cánh rừng nguyên sinh này đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Ghi nhận tại khu rừng bần ven sông Lam thuộc phường Vinh Lộc (Nghệ An), rác thải ken dày trên các thân cây. Túi ni lông, bao bì và quần áo rách mắc dày đặc trên thân, cành bần khiến khu rừng trở nên xơ xác. Nhiều thân cây bị nilon quấn chặt, bay phấp phới theo gió, khiến cả cánh rừng trông như một “khu rừng rác”.
Những mầm cây hay bộ rễ của cánh rừng bần ngộp thở trong rác.