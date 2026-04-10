Rừng bần sông Lam 'nghẹt thở' trong biển rác

Thu Hiền

TPO - Túi ni lông, bao bì và quần áo rách mắc dày đặc trên thân, cành cây khiến rừng bần nguyên sinh ven sông Lam (Nghệ An) trở nên xơ xác. Hệ sinh thái đa dạng của cánh rừng nguyên sinh này đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Video: Cánh rừng bần nguyên sinh ven sông Lam bị “bức tử” bởi rác thải.
tp-10.jpg
Nằm bên đường ven sông Lam là rừng ngập mặn nguyên sinh﻿ trù phú. Những cây bần ken chặt vào nhau được xem là lá phổi xanh, bảo vệ hệ thống đê điều, chống ngập mặn, chống xói lở, thiên tai. Không chỉ có ý nghĩa điều hòa khí hậu mà rừng bần này còn là nơi có sự đa dạng hệ sinh thái động, thực vật. Tuy nhiên cánh rừng ngập mặn nguyên sinh này đang bị rác thải tấn công.
tp-11.jpg
tp-6.jpg
Ghi nhận tại khu rừng bần ven sông Lam thuộc phường Vinh Lộc (Nghệ An), rác thải ken dày trên các thân cây. Túi ni lông, bao bì và quần áo rách mắc dày đặc trên thân, cành bần khiến khu rừng trở nên xơ xác. Nhiều thân cây bị nilon quấn chặt, bay phấp phới theo gió, khiến cả cánh rừng trông như một “khu rừng rác”.
tp-1.jpg
Người dân địa phương cho biết tình trạng này đã xuất hiện nhiều năm, nhưng tăng mạnh sau mùa mưa bão năm 2025. Trong các đợt lũ, nước từ thượng nguồn đổ về mang theo nhiều loại rác. Khi nước rút, rác mềm mắc lại trên các cành bần và tồn tại đến nay.
tp-15.jpg
Những cây bần đang phải "gánh" bạt ngàn túi ni lông.
tp-16.jpg
tp-8.jpg
Những mầm cây hay bộ rễ của cánh rừng bần ngộp thở trong rác.
tp-2.jpg
Anh Trần Văn Hải (trú khối 1 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc) chia sẻ: “Trước đây rừng bần xanh tốt, là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản. Những năm gần đây rác phủ kín cây, nhiều cây bị chết. Cá tôm cũng ít đi. Nếu tình trạng này kéo dài thì rừng bần cũng sẽ chết dần”.
tp-18.jpg
Không chỉ mắc trên cây, dọc bờ sông Lam cũng chất đầy rác thải sinh hoạt.
tp-7.jpg
Chị Võ Thị Hằng (trú khối 1 Phúc Thọ) cho biết, rác thải khiến khu vực ven sông bị ô nhiễm nặng, đặc biệt vào mùa nắng nóng. “Rác nhiều, nước bốc mùi hôi. Nhiều lúc chúng tôi không dám ngồi trước hiên nhà vì mùi quá khó chịu”, chị Hằng nói.
tp-12.jpg
Rác thải “bức tử” rừng bần không chỉ làm suy thoái hệ sinh thái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân sống dựa vào vùng cửa sông, ven biển.
tp-19.jpg
Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc, sau mùa mưa bão năm 2025, lượng rác dọc tuyến ven sông Lam tăng đột biến, đặc biệt tại các cánh rừng bần. Trước Tết Nguyên đán 2026, địa phương đã phối hợp đơn vị môi trường thu gom rác dọc tuyến đường ven sông. Tuy nhiên, rác mắc trên cây bần vẫn chưa thể xử lý triệt để. “Khối lượng rác trên các cánh rừng bần rất lớn. Việc thu gom gần như chỉ có thể thực hiện thủ công, cần nhiều nhân lực”, lãnh đạo địa phương cho hay.
tp-3.jpg
Ngày 9/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có văn bản gửi UBND các phường Vinh Lộc, Cửa Lò và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc về việc xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực rừng ngập mặn ven sông Lam. Theo đó, các địa phương được yêu cầu phối hợp thu gom, xử lý rác thải dọc tuyến ven sông thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm cảnh quan môi trường. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.
#Bảo vệ rừng ngập mặn #Ô nhiễm rác thải ven sông #Tác động của ô nhiễm môi trường #Giảm đa dạng sinh thái #Chính sách xử lý rác thải #Ý nghĩa hệ sinh thái rừng bần

