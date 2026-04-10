Chim hoang dã về phố làm tổ, dạn dĩ 'dạo vỉa hè' Hà Nội

Chim giẻ cùi (họ Corvidae) là loài chim thông minh, họ hàng với quạ và sáo. Ở Việt Nam, thường gặp giẻ cùi xanh với bộ lông sặc sỡ, cánh có vằn xanh – đen đặc trưng. Loài này nổi bật nhờ khả năng bắt chước âm thanh, thậm chí giả tiếng chim khác hoặc tiếng động môi trường để đánh lạc hướng kẻ thù. Giẻ cùi sống theo cặp hoặc nhóm nhỏ, làm tổ trên cây cao, ăn tạp từ côn trùng, hạt, quả đến trứng chim. Chúng còn có tập tính “tích trữ thức ăn” cho mùa khan hiếm. Trong hệ sinh thái, giẻ cùi góp phần phát tán hạt giống, giúp tái sinh rừng.