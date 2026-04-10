Chim hoang dã về phố làm tổ, dạn dĩ 'dạo vỉa hè' Hà Nội

Hiếu Duy - Dương Triều

TPO - Vốn sống ở những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp và có bản tính cảnh giác cao, việc một đàn chim Giẻ cùi mỏ đỏ bất ngờ xuất hiện, dạn dĩ tung cánh giữa phố phường Hà Nội khiến người dân vô cùng thích thú.

Video: Chim giẻ cùi mỏ đỏ săn mồi trên phố Hà Nội
Những ngày gần đây, sự xuất hiện của khoảng 5-6 cá thể chim Giẻ cùi mỏ đỏ (tên khoa học Urocissa erythroryncha) trên phố Nguyễn Du (Hà Nội) đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Trong tự nhiên, loài chim thuộc họ quạ này phân bố chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng thường sống theo đàn nhỏ, hoạt động trên tầng tán cao và có tập tính rất cảnh giác.
Do hiếm khi xuống mặt đất hay tiếp xúc gần con người, việc đàn Giẻ cùi mỏ đỏ xuất hiện giữa đô thị nhộn nhịp như Hà Nội được xem là một hiện tượng bất thường. Rất nhiều người dân và du khách đã thích thú dừng lại để quan sát, chụp ảnh.
Đáng chú ý, đàn chim không chỉ ẩn mình trên các tán cây cổ thụ mà còn dạn dĩ "xuống phố". Chúng thoải mái đi lại trên vỉa hè, nhảy quanh các bồn cây và thậm chí đậu ngay trên những chiếc xe máy dựng ven đường.
Theo người dân sống trên phố Nguyễn Du, đàn chim này đã về đây từ vài tháng trước và ngày càng tỏ ra quen thuộc với môi trường xung quanh. “Có lúc chim đứng rất gần người, không bay đi ngay”, một người dân chia sẻ.
Hình ảnh loài chim rừng rực rỡ hòa vào nhịp sống thường ngày mang lại cảm giác bình yên, lạ mắt.
Các tay máy chuyên săn ảnh động vật hoang dã nhận định đây là hiện tượng hiếm gặp, báo tín hiệu tích cực về môi trường ở nội thành Hà Nội.
Dù đàn chim tỏ ra thân thiện, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người dân chỉ nên đứng từ xa quan sát để tránh làm thay đổi tập tính sinh tồn tự nhiên của chúng.
Sự hiện diện của đàn chim Giẻ củi mỏ đỏ giữa lòng Thủ đô không chỉ đem lại niềm vui mà còn gợi mở nhiều điều về mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên.

Chim giẻ cùi (họ Corvidae) là loài chim thông minh, họ hàng với quạ và sáo. Ở Việt Nam, thường gặp giẻ cùi xanh với bộ lông sặc sỡ, cánh có vằn xanh – đen đặc trưng. Loài này nổi bật nhờ khả năng bắt chước âm thanh, thậm chí giả tiếng chim khác hoặc tiếng động môi trường để đánh lạc hướng kẻ thù. Giẻ cùi sống theo cặp hoặc nhóm nhỏ, làm tổ trên cây cao, ăn tạp từ côn trùng, hạt, quả đến trứng chim. Chúng còn có tập tính “tích trữ thức ăn” cho mùa khan hiếm. Trong hệ sinh thái, giẻ cùi góp phần phát tán hạt giống, giúp tái sinh rừng.

