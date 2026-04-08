‘Cơn sốt’ muội hồng: Không để hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên

TPO - Trước “cơn sốt” muội hồng có thể khiến việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản diễn biến phức tạp, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến nghị các đơn vị xử lý tang vật là cây, phôi cây muội hồng cần hạn chế tối đa việc bán ra thị trường nhằm tránh nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên.

Ngày 7/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi các hạt kiểm lâm trên địa bàn về việc khuyến nghị xử lý tang vật là cây, phôi cây muội hồng bị tạm giữ trong thời gian qua.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, kể từ khi xuất hiện tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển cây muội hồng, đơn vị đã chủ động theo dõi, đánh giá đây là vấn đề có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, đặc biệt tại khu vực rừng núi đá.

Lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa kiểm tra cây muội hồng tại một cơ sở buôn bán trên địa bàn.

Ngành Kiểm lâm địa phương cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm tra và xử lý hàng chục vụ vi phạm.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, tang vật thu giữ là cây, phôi cây (thân cắt khúc, gốc, rễ, cành) thuộc loại dễ hư hỏng, khó bảo quản lâu dài nếu không được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu thanh lý theo quy định có thể dẫn đến nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên và tạo sơ hở cho việc quay vòng tang vật, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Qua nắm bắt thông tin, hiện nay trên thị trường chưa có cơ sở kinh doanh, trồng hợp pháp loại cây này; việc xác định giá trị tang vật gặp nhiều khó khăn, không ổn định, phụ thuộc lớn vào thị hiếu người chơi cây cảnh.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến nghị các đơn vị xử lý tang vật phải đúng quy định về xử lý vi phạm hành chính và quản lý lâm sản, phù hợp với tính chất đặc thù của tang vật là cây rừng tự nhiên; hạn chế tối đa việc bán ra thị trường đối với tang vật là cây muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên nhằm tránh hợp thức hóa hồ sơ và phát sinh tiêu thụ trái phép.

Đối với tang vật là cây còn sống, có khả năng phục hồi, các đơn vị cần ưu tiên bàn giao cho ban quản lý rừng, khu bảo tồn hoặc các đơn vị có chức năng để trồng lại, phục hồi sinh cảnh; trường hợp không đủ điều kiện trồng lại thì tổ chức chăm sóc, bảo quản tạm thời theo quy định.

Ngành kiểm lâm khuyến nghị việc xử lý tang vật là cây muội hồng.

Đối với phôi cây và các bộ phận của cây (gốc, rễ, cành, thân cắt khúc), các đơn vị cần xem xét xử lý theo hướng xác lập quyền sở hữu toàn dân hoặc sử dụng vào mục đích công ích, phục vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật; không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp có nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản

Trường hợp bắt buộc phải xử lý theo hình thức bán ngay đối với tang vật vi phạm hành chính đang bị tạm giữ, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nguồn gốc, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho việc kiểm soát khi lưu thông trên thị trường.

Có thể bị xử lý hình sự

Trước thực trạng “cơn sốt” cây muội hồng gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái rừng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân cần tỉnh táo trước những thông tin "thổi giá" trên mạng xã hội, không tham gia khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng quy định pháp luật. Do đó, việc người dân tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, nếu hành vi khai thác muội hồng trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng hoặc được thực hiện có tổ chức còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Lực lượng chức năng khuyến nghị người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái.

Một cơ sở thu mua, buôn bán muội hồng.

Từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ hơn 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Trước tình hình vi phạm có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Hạt trưởng Kiểm lâm cần nâng cao trách nhiệm, chủ động kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm, không để hình thành “thị trường ngầm” đối với cây rừng tự nhiên.