Huế thúc tiến độ hồ Ô Lâu Thượng, tăng năng lực chống ngập

TPO - Làm việc với TP. Huế, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu hoàn thiện phương án đầu tư hồ Ô Lâu Thượng và nâng cấp điều tiết hồ Tả Trạch nhằm tăng khả năng cắt lũ, tích nước, giảm ngập hạ du; phấn đấu trình chủ trương đầu tư ngay trong quý II/2026.

Chiều 10/4, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu làm việc với UBND TP. Huế về các nội dung liên quan dự án hồ chứa nước Ô Lâu Thượng và phương án nâng cao năng lực điều tiết hồ Tả Trạch.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với TP. Huế về công tác thủy lợi, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, hạn chế ngập lụt.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn trình bày các phương án nghiên cứu dự án hồ Ô Lâu Thượng với các hạng mục gồm hồ Ô Lâu Thượng (phường Phong Điền) và đập Cửa Lác.

Dự án đã được đưa vào Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hương - Ô Lâu đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đồng thời nằm trong quy hoạch thủy lợi của tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây (nay là TP. Huế). Công trình hướng tới mục tiêu tham gia phòng chống lũ hạ lưu sông Ô Lâu, cấp và tạo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, góp phần ngăn mặn, giữ ngọt và cải thiện môi trường.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị tư vấn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án cắt giảm lũ khoảng 5%, đề xuất giải pháp tối ưu, phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý II/2026.

Đối với hồ Tả Trạch, đơn vị tư vấn đề xuất các kịch bản chuyển một phần lưu lượng lũ sang các lưu vực lân cận như sông Nông, sông La Sơn và sông Phước Mỹ nhằm nâng cao khả năng tích nước và cắt giảm lũ cho hạ du.

Đoàn công tác kiểm tra về hoạt động thi công, sửa chữa đập ngăn mặn Thảo Long tại khu vực hạ nguồn sông Hương.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu phương án nghiên cứu phải bám sát mục tiêu giảm lũ, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời rà soát hệ thống cửa van, nghiên cứu xây dựng tràn sự cố với vị trí hợp lý, hạn chế giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là các dự án quan trọng nhằm cụ thể hóa Kết luận của Tổng Bí thư, hướng tới đầu tư công trình mang tính chiến lược, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, hạn chế ngập lụt trên địa bàn TP. Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho biết thành phố đang triển khai nhiều giải pháp giảm ngập vùng hạ du, đồng thời đề xuất nạo vét hệ thống sông ngòi để nâng cao khả năng thoát lũ; cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để sớm triển khai các dự án theo chỉ đạo.