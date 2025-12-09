Hồ chứa nước hơn 1.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa vừa khánh thành đã bị thấm, nứt

TPO - Hồ Sông Than có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa vừa khánh thành chưa lâu đã xuất hiện vết nứt chạy dọc mặt đập. Bên trong hành lang thân đập chính của hồ này cũng xuất hiện nhiều điểm thấm nước.

Ngày 9/12, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã gửi văn bản đến Ban Quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Sông Than) đề nghị kiểm tra, xử lý hiện tượng nứt bê tông mặt đập chính và khắc phục tình trạng thấm nước liên tục trong hành lang đập.

Vết nứt chạy dọc mặt đập.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận, hồ Sông Than được khánh thành cuối tháng 9/2025 và bàn giao tạm thời cho đơn vị quản lý. Trong quá trình vận hành, công ty phát hiện nhiều vết nứt trên mặt đập, đặc biệt tại vị trí tiếp giáp giữa đập đất và đập bê tông. Tổng cộng có 6 vết nứt chạy dọc với chiều dài 92,4m, rộng từ 5 - 40mm.

Đơn vị quản lý cũng ghi nhận nhiều dòng thấm nhỏ tại các khe thi công và khớp nối bê tông trong hành lang thân đập. Có 5 vị trí thấm chảy thành dòng, trong đó một vị trí thấm mạnh với lưu lượng khoảng 0,3 lít/giây (tương đương 25,92 m³/ngày đêm), khiến hành lang luôn ẩm ướt và lượng nước thu vào lớn.

Theo ông Lê Xuân Toàn - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, sau khi nhận phản ánh từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, ban đã tiến hành kiểm tra và rà soát. Theo đó, 6 vết nứt trên mặt đập chỉ nằm ở lớp bê tông mịn 6cm phía trên và không ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Đơn vị thi công đã phối hợp đánh dấu, đào kiểm tra hơn 1m tại vị trí nứt nhưng không phát hiện vấn đề bên dưới.

Nhiều vị trí thấm nước trong hành lang thân đập chính.

Về các vị trí thấm nước trong hành lang đập bê tông, theo ông Toàn mức thấm này vẫn trong giới hạn cho phép và chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu khắc phục. "Hiện nay Ban đang làm báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh về tình trạng thấm nứt nêu trên. Hồ Sông Than chưa nghiệm thu và vẫn trong thời gian bảo hành 12 tháng, nên các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục rà soát, xử lý và sẽ có báo cáo chính thức sau khi hoàn tất", ông Toàn cho hay.

Hồ chứa nước Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m3 là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa), với tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương và địa phương. Dự án được khởi công năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Sau nhiều lần chậm tiến độ, đến ngày 20/9/2025, công trình này được tổ chức khánh thành để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập với Ninh Thuận) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hồ Sông Than có các hạng mục chính gồm: đập chính, đập đất (dài hơn 1km) và đập bê tông trọng lực (dài 304m); cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Công trình còn có 2 đập phụ, với tổng chiều dài 417,8m.