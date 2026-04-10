'Sống lại' chuyến bay lịch sử đưa người Việt Nam vào không gian

TPO - Không gian trưng bày “Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” giới thiệu hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, tái hiện toàn diện hành trình của chuyến bay Soyuz 37 - từ quá trình tuyển chọn, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày trở về.

Sáng 10/4, lễ khai mạc không gian trưng bày “Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” đã diễn ra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Hà Nội).

Sự kiện là dấu mốc trang trọng kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ (12/4/1961 - 12/4/2026).

Trong hành trình 65 năm đó, chuyến bay Soyuz 37 - Liên hợp 37 năm 1980 đã ghi dấu son đặc biệt, khi lần đầu tiên một người Việt Nam cùng các nhà du hành vũ trụ Liên Xô thực hiện sứ mệnh ngoài không gian. Đây là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, và Liên bang Nga ngày nay.

Không gian trưng bày giới thiệu hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, tái hiện toàn diện hành trình của chuyến bay Soyuz 37 - từ quá trình tuyển chọn, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày trở về.

Điểm nổi bật của không gian trưng bày là sự hội tụ đa dạng và đặc sắc của nhiều loại hình tư liệu và hiện vật: từ hệ thống tài liệu lưu trữ quý được lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Liên bang Nga; các phim tư liệu, phim ngắn do Đại sứ quán Liên bang Nga, Đài Truyền hình Việt Nam và Viện Phim Việt Nam cung cấp; đến các hiện vật, kỷ vật gắn liền với chuyến bay Soyuz 37, trong đó có những kỷ vật từng được Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân mang theo trong hành trình vào vũ trụ.

Những hình ảnh ấn tượng được công bố tại sự kiện. (Ảnh: Minh Hạnh)

(Ảnh: Minh Hạnh)

Những kỷ vật từng được Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân mang theo trong hành trình vào vũ trụ. (Ảnh: Minh Hạnh)

Trung tướng Phạm Tuân kể lại những câu chuyện, kỷ niệm từ chuyến bay vào vũ trụ. (Ảnh: Minh Hạnh)

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là đoạn video lời nhắn gửi Việt Nam từ các phi hành gia Nga đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). (Video: Minh Hạnh)

Trong khuôn khổ sự kiện, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam cùng Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga đã ra mắt ấn phẩm “Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hòa bình của Việt Nam - Hội nghị Paris”.

Ấn phẩm được biên soạn song ngữ Việt - Nga, tập hợp nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị, trong đó có các tài liệu lần đầu tiên được công bố, làm sáng tỏ vai trò của các bên tham gia đàm phán tại Hội nghị Paris, trong đó có sự ủng hộ quan trọng của Liên Xô đối với Việt Nam.