Phát hiện động vật quý hiếm trong Sách đỏ bị dính 'lưới ma'

TPO - Trong lúc đánh cá trên biển, hai ngư dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện, cứu hộ một con rùa biển quý hiếm bị mắc “lưới ma” trôi dạt trên biển. Con rùa biển này là một cá thể đồi mồi (một loài rùa biển, động vật biển quý hiếm), có tên trong Sách đỏ thế giới và Việt Nam.

Ngày 10/4, ông Huỳnh Ngọc Dũng – Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và tái thả thành công một cá thể rùa biển quý hiếm thuộc danh mục Sách đỏ Việt Nam về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 9/4, trong lúc đánh bắt trên biển, hai ngư dân Dương Quang Thạnh và Trương Văn Toàn (trú thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn) phát hiện một cá thể rùa biển bị mắc trong “lưới ma” đang trôi dạt.

Theo thông tin được chính quyền tuyên truyền, cả 2 ngư dân xác định đây là loài động vật quý cần được bảo vệ nên đã nhanh chóng liên hệ với Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn để phối hợp cứu hộ.

Sau khi đưa rùa vào bờ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác định đây là cá thể Đồi mồi (Eretmochelys imbricata), nặng khoảng 5kg, chiều dài mai 36 cm, rộng 32 cm. Cá thể rùa được làm sạch, kiểm tra sức khỏe trước khi thả lại biển trong tình trạng ổn định.

Tiến hành thả cá thể Đồi mồi về tự nhiên.

Đồi mồi là một trong những loài rùa biển quý hiếm thuộc họ Vích (Cheloniidae), đây là một trong 7 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, được ưu tiên bảo vệ thuộc nhóm Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN; Phụ lục của công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp), cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, thời gian qua, nhiều cá thể rùa biển đã được ngư dân phát hiện và chủ động bàn giao cho đơn vị để cứu hộ, tái thả. Những hành động này cho thấy nhận thức bảo vệ môi trường biển của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần gìn giữ hệ sinh thái và đa dạng sinh học vùng biển đảo.

“Lưới ma” là thuật ngữ dùng để gọi những tấm lưới thải do ngư dân vứt xuống biển, không chỉ làm gia tăng rác thải mà còn là sát thủ hủy diệt sinh vật biển. “Lưới ma” gây ô nhiễm môi trường và đe dọa các sinh vật biển.

Nhằm tăng cường công tác bảo tồn Hệ sinh thái biển Lý Sơn, từ ngày 21–23/3/2026, tại đặc khu Lý Sơn, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên và ngư dân địa phương. Nội dung tập trung vào bảo vệ rùa biển, hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động để giám sát các trường hợp mắc lưới không chủ ý, đồng thời phổ biến kỹ năng cứu hộ sinh vật biển và giảm thiểu rác thải nhựa.