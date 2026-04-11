Rắn hổ mang chúa dài 2,6 m bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư giữa đêm

TPO - Một cá thể rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,6 m bất ngờ bò vào nhà dân ở Nghệ An, sau đó được người dân vây bắt và tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 10/4, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Châu Bình và Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu tiếp nhận, tổ chức thả một cá thể rắn hổ mang chúa về rừng tự nhiên.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 8/4, ông Vi Văn Trung (trú bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) phát hiện một con rắn lớn bò vào khu vực nhà ở. Nhận thấy con rắn nguy hiểm, ông Trung cùng người thân vây bắt và nhốt vào lồng sắt.

Xác định đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông Trung đã chủ động liên hệ với Công an xã và lực lượng kiểm lâm để trình báo, đồng thời tự nguyện giao nộp con rắn theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rắn hổ mang chúa nặng khoảng 2,6 kg, dài 2,6 m, tình trạng sức khỏe tốt, phản xạ nhanh.

Lực lượng chức năng thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận và theo dõi sức khỏe, lực lượng chức năng đã tiến hành thả cá thể rắn này trở lại khu vực rừng tự nhiên.

Rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt; mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển hay sử dụng vì mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm.