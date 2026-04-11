Tổng thống Mỹ Trump: Trọng tâm của thoả thuận với Iran là vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trọng tâm đàm phán với Iran là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tăng sức ép nếu đối thoại thất bại.

Phát biểu trước báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Tổng thống Donald Trump cho biết các nỗ lực đàm phán với Iran hiện tập trung chủ yếu vào hai vấn đề then chốt: Chương trình hạt nhân của Tehran và việc mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại dù có sự hợp tác của Iran hay không.

"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Và nếu không, chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết dứt điểm bằng cách này hay cách khác", ông Trump nói về những nỗ lực nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại qua eo biển mà Iran đã phong tỏa.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết trọng tâm chính của ông trong một thỏa thuận với Iran đảm bảo Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Không có vũ khí hạt nhân - đó là 99% trọng tâm", ông nói.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Iran trước thềm cuộc đàm phán cuối tuần này, nói rằng Tehran "không còn quân bài nào" ngoài việc gây sức ép ngắn hạn thông qua eo biển Hormuz.

"Iran dường như không nhận ra rằng họ không có quân bài nào khác ngoài việc gây sức ép trong ngắn hạn bằng cách sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế... Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến ngày hôm nay là để đàm phán", ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social hôm 10/4.

Cảnh báo gia tăng hành động quân sự nếu đàm phán thất bại

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran, rằng nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ nối lại các hành động quân sự với cường độ mạnh hơn nữa, đồng thời tuyên bố, "đang thực hiện một sự thiết lập lại".

"Chúng tôi đang chất lên tàu những loại đạn dược tốt nhất, những vũ khí tốt nhất từng được chế tạo, thậm chí còn tốt hơn những gì chúng tôi đã từng làm trước đây", ông Trump nói với New York Post trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Sáu (10/4), đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục "sử dụng chúng hiệu quả" nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong khi Phó Tổng thống JD Vance đã lên đường đến Pakistan để dẫn đầu các cuộc đàm phán với phía Iran, Tổng thống Trump nói rằng 24 giờ tới sẽ cho thấy liệu các cuộc đàm phán có thành công hay không.

"Chúng ta sẽ biết kết quả trong khoảng 24 giờ nữa. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", ông Trump nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về lập trường của Tehran, cho rằng các tín hiệu từ Iran còn thiếu nhất quán, đặc biệt liên quan đến vấn đề làm giàu uranium.

Đàm phán tại Pakistan có thể kết hợp trực tiếp và gián tiếp

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vào thứ Bảy tại Islamabad dự kiến ​​sẽ bao gồm cả hình thức trực tiếp và gián tiếp.

Theo nguồn tin, hai bên có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình nghị sự cho cuộc đàm phán thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan, và sau đó dự kiến ​​sẽ tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp vào cuối ngày.

Đây là bước phát triển đáng chú ý, khi các vòng đàm phán trước chủ yếu diễn ra gián tiếp qua trung gian Oman.