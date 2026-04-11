Phó Tổng thống Mỹ đến Pakistan, khởi động cuộc đàm phán trực tiếp với Iran

TPO - Phó Tổng thống JD Vance đã tới Islamabad (Pakistan), bắt đầu vòng đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran, với kỳ vọng mở ra bước ngoặt ngoại giao sau nhiều tuần xung đột.

Theo các đoạn video được ghi nhận, máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã hạ cánh xuống Islamabad, Pakistan để tham dự các cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần này.

Ông Vance được chào đón bởi Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, Ngoại trưởng Mohammad Ishaq Dar và Natalie Baker, quyền Đại sứ Mỹ tại Islamabad.

Phái đoàn Mỹ do ông Vance dẫn đầu còn có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Trước đó, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu cũng đã có mặt tại Pakistan, với sự tham gia của Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Theo hãng tin Tasnim, phái đoàn Iran gồm 71 thành viên, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia kỹ thuật, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh, phản ánh mức độ phức tạp và nhạy cảm của tiến trình đối thoại lần này.

"Do tính phức tạp và nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, phái đoàn Iran không chỉ bao gồm các nhà đàm phán chính mà còn có các ủy ban kỹ thuật và chuyên gia để tham vấn cần thiết", báo cáo cho biết.

Vai trò trung tâm của Phó Tổng thống Vance

Một nguồn tin cấp cao của Pakistan cho biết ông Vance có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Mỹ và Iran hướng tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến. Phó tổng thống Mỹ đóng vai trò then chốt trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ bắt đầu tại Islamabad trong những giờ tới.

Nguồn tin từ CNN lưu ý, sẽ cần vài ngày đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, và các quan chức Pakistan hy vọng có thể thuyết phục ông Vance ở lại nước này lâu hơn để giúp đạt được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, phía Iran vẫn tỏ ra dè dặt với vai trò của đặc phái viên Steve Witkoff, do các vòng đàm phán trước đây từng bị gián đoạn bởi những diễn biến quân sự. Ông Witkoff là thành viên của phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc đàm phán ở Islamabad.

Pakistan đã trở thành cầu nối giữa Mỹ và Iran như thế nào?

Việc Pakistan đăng cai các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran được xem là bước ngoặt đáng chú ý. Từ một quốc gia thường xuất hiện trên các trang báo quốc tế vì tình trạng bạo lực leo thang và nền kinh tế bất ổn, Islamabad đang dần khẳng định vai trò trung gian ngoại giao quan trọng trong khu vực.

Các nhà phân tích cho rằng sự kết hợp giữa vị trí địa - chiến lược, nỗ lực ngoại giao linh hoạt và thay đổi trong cấu trúc liên minh đã giúp Pakistan trở thành cầu nối hiệu quả giữa Washington và Tehran, nâng cao vị thế của quốc gia này trên trường quốc tế.

"Việc Pakistan có thể đạt được bước đột phá ngoại giao vào phút chót chắc chắn mang lại cho nước này rất nhiều uy tín", bà Farwa Aamer, giám đốc Sáng kiến ​​Nam Á tại Viện Chính sách châu Á cho biết.