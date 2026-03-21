Quân y Việt Nam: 80 năm tri ân và tiếp bước

TPO - Từ chiến trường khốc liệt đến giảng đường, bệnh viện thời bình, hành trình 80 năm của ngành Quân y Việt Nam được tái hiện sinh động qua những trang sách cùng câu chuyện đời thực về tinh thần tận hiến vì sự sống của bộ đội và nhân dân.

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Học viện Quân y và Thư viện Quân đội phối hợp tổ chức chương trình Ngày Sách với chủ đề “Quân y Việt Nam - 80 năm tri ân và tiếp bước”.

Các đại biểu tham dự chương trình tham quan Nhà truyền thống Học viện Quân y ngày 21/3.

Tham dự chương trình có các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các thế hệ cán bộ, thầy thuốc quân y qua các thời kỳ cùng đại diện gia đình và đông đảo học viên Học viện Quân y.

Là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Quân y Việt Nam (16/4/1946 - 16/4/2026), Ngày Sách “Quân y Việt Nam - 80 năm tri ân và tiếp bước” trưng bày 29 đầu sách quý về trang sử vẻ vang của ngành Quân y; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy thuốc áo lính đã tận hiến trọn đời cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Theo Đại tá Lê Văn Đông - Phó Cục trưởng Cục Quân y, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển, lập nên nhiều thành tích vẻ vang, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Quang cảnh khai mạc Ngày Sách “Quân y Việt Nam - 80 năm tri ân và tiếp bước”.

Ảnh: Nguyễn Minh

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ thầy thuốc quân y đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bám sát chiến trường, kịp thời cứu chữa thương binh, bệnh binh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta.

Nhiều tấm gương tiêu biểu của ngành Quân y đã trở thành biểu tượng cao đẹp của người thầy thuốc - người chiến sĩ; đó là các anh hùng, giáo sư, bác sĩ và các vị tướng lĩnh, các bậc tiền bối của ngành đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp quân y, cho khoa học y học và cho sự nghiệp xây dựng Quân đội.

Từ chiến trường ác liệt đến giảng đường, phòng thí nghiệm, bệnh viện; từ công tác chỉ huy, quản lý đến nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế - ở bất kỳ cương vị nào, các thế hệ thầy thuốc, thầy giáo quân y cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, y đức và lòng tận tụy phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân.

﻿ Tọa đàm “Thầy tôi” - Giữ trọn y đức, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, trong khuôn khổ chương trình Ngày Sách.

Những tấm gương và những câu chuyện ấy đã được các thế hệ đi sau trân trọng ghi chép lại một cách hệ thống trong các cuốn sách được giới thiệu trong Ngày Sách.

Đây là những trang sử sống động, ghi lại chặng đường phát triển của ngành Quân y; đồng thời khắc họa chân dung và những cống hiến to lớn của các thầy thuốc lão thành, các tướng lĩnh ngành Quân y.

“Những cuốn sách được giới thiệu không chỉ là nguồn tư liệu quý giá giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về lịch sử và truyền thống của ngành Quân y, mà còn là những bài học sâu sắc về lý tưởng, trách nhiệm, bản lĩnh và lòng nhân ái của người thầy thuốc quân y”, Đại tá Lê Văn Đông nhấn mạnh.

﻿ ﻿ ﻿ Tọa đàm “Tri ân” - Khắc ghi công lao các thế hệ thầy thuốc Quân y.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quân y, thông qua các hoạt động của Ngày Sách, Ban tổ chức mong muốn góp phần lan tỏa và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Quân y; đồng thời khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu, noi gương các thế hệ đi trước trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ hôm nay.

Mỗi cuốn sách, mỗi câu chuyện về các thầy thuốc lão thành chính là nguồn động lực để thế hệ trẻ ngành Quân y tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và người thầy thuốc quân y trong thời kỳ mới.

“Chúng tôi tin tưởng rằng các hoạt động của Ngày Sách sẽ góp phần thiết thực vào công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao văn hóa đọc và khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong toàn ngành Quân y”, Đại tá Lê Văn Đông chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra ba cuộc tọa đàm đặc biệt với các chủ đề: “Tri ân” - Khắc ghi công lao các thế hệ thầy thuốc Quân y; “Thầy tôi” - Giữ trọn y đức, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; “Tiếp bước” - Kế thừa truyền thống, phát triển hiện đại, vững bước tương lai.