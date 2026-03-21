Ba thập kỷ lan tỏa nghĩa tình đồng đội của những người lính Sư đoàn 320

TPO - 30 năm, tình đồng đội của những người lính Sư đoàn 320 vẫn vẹn nguyên, trở thành nguồn động lực để tiếp tục thắp sáng truyền thống anh hùng trong thời bình.

Sáng 21/3, Ban Liên lạc (BLL) Truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình đồng đội.

Buổi lễ là dịp để các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại chặng đường chiến đấu hào hùng của Đại đoàn Đồng Bằng – Sư đoàn 320, đồng thời nhìn lại hành trình ba thập kỷ xây dựng và phát triển của BLL.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh.

Sư đoàn 320 được thành lập ngày 16/1/1951 tại đình Mống (Ninh Bình). Ngay từ những ngày đầu, đơn vị đã lập nhiều chiến công vang dội trong các chiến dịch ở đồng bằng Bắc Bộ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn tiếp tục chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt như Đường 9 – Khe Sanh, Cam Lộ, Bắc Cửa Việt… và lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại buổi lễ.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào năm 1971 và các chiến dịch tại Tây Nguyên năm 1972, Sư đoàn đã đánh bại nhiều đơn vị tinh nhuệ của đối phương, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường. Trong đại thắng mùa Xuân 1975, Sư đoàn 320 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh chiếm căn cứ Đồng Dù – Củ Chi, mở toang “cánh cửa thép” phía Tây Bắc Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải, Trưởng ban liên lạc truyền thống Đại đoàn đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Sau ngày đất nước thống nhất, Sư đoàn 320 tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống đó, BLL Truyền thống Sư đoàn 320 Nghệ An – Hà Tĩnh được thành lập năm 1996 từ những cuộc gặp gỡ giản dị của các cựu chiến binh. Từ hơn 50 hội viên ban đầu, đến nay BLL đã phát triển rộng khắp với hàng trăm hội viên tại nhiều địa phương.

Tặng Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải, Trưởng ban liên lạc truyền thống Đại đoàn đồng bằng Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong suốt 30 năm qua, BLL đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tìm kiếm, quy tập và đón hài cốt liệt sĩ về quê hương; xây dựng các nhà bia tưởng niệm; tổ chức dâng hương, tri ân tại các địa danh lịch sử.

BLL cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, góp phần lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Trao tặng Giấy khen cho các cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong phong trào của BLL.

Đáng chú ý, trong đại dịch COVID-19, BLL đã vận động ủng hộ hàng tấn gạo và vật tư y tế cho các địa phương khó khăn ở Tây Nguyên. Những năm gần đây, BLL tiếp tục kêu gọi hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh bị thiệt hại do thiên tai, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái.

Trao tặng Giấy khen cho các cựu chiến binh có thành tích xuất sắc.

Ba chặng đường phát triển của BLL từ năm 1996 đến nay đã ghi dấu sự trưởng thành cả về tổ chức và hoạt động. Từ giai đoạn hình thành, xây dựng nền móng; đến giai đoạn củng cố, mở rộng và hiện nay là giai đoạn phát triển toàn diện, BLL ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong kết nối cựu chiến binh Sư đoàn 320.

Tại buổi lễ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những mất mát, hy sinh ấy là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Tiết mục biểu diễn cồng chiêng của các nghệ nhân trong trang phục truyền thống, tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên tại chương trình.

Trong thời gian tới, BLL Truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh xác định tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống hội viên, tăng cường kết nối giữa các thế hệ cựu chiến binh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong các hoạt động nghĩa tình, an sinh cộng đồng.

Ba mươi năm – một chặng đường đủ dài để thử thách và gắn kết. Dù thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng tình đồng đội của những người lính Sư đoàn 320 vẫn vẹn nguyên, trở thành nguồn động lực để tiếp tục thắp sáng truyền thống anh hùng trong thời bình.