Quân đội Iran ra tuyên bố cứng rắn khi đàm phán chưa có kết quả

TPO - Khi các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ và Israel đi vào ngõ cụt, ông Esmail Qaani - chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tuyên bố, “mặt trận kháng chiến mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết”.

Ông Esmail Qaani - chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). (Ảnh: AP)

Theo ông Qaani, Israel “tin rằng bằng cách gây áp lực, họ có thể khiến Iran suy yếu và đầu hàng”. Nhưng “tinh thần kháng chiến là càng chịu nhiều áp lực, thì chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn”.

Mặt trận kháng chiến của Iran bao gồm phong trào Hezbollah ở Li-băng, phong trào Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang khác ở Palestine, Syria và Iraq. Iran khẳng định rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào giữa nước này và Mỹ đều phải mở rộng đến “Li-băng và toàn bộ trục kháng chiến”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã đưa ra một tuyên bố về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Ông cho biết: “Hôm nay là một ngày dài và bận rộn đối với phái đoàn Iran tại Islamabad. Các cuộc đàm phán căng thẳng bắt đầu từ sáng 11/4 với nỗ lực trung gian hòa giải thiện chí của Pakistan. Nhiều thông điệp và văn bản đã được trao đổi giữa hai bên”.

Theo ông Baghaei, các cuộc thảo luận tập trung vào nhiều khía cạnh của thỏa thuận hòa bình, bao gồm eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự chống lại Iran.

Kết thúc tuyên bố, ông Baghaei cảm ơn Pakistan vì vai trò trung gian và kêu gọi Mỹ thể hiện thiện chí.

“Thành công của tiến trình ngoại giao này phụ thuộc vào sự nghiêm túc và thiện chí của đối phương, việc kiềm chế những yêu cầu quá đáng và bất hợp pháp, cũng như việc chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran”, ông viết.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran cho biết, "tất cả những gì Mỹ không thể đạt được trong chiến tranh, họ yêu cầu đạt được trên bàn đàm phán”.

Tuy nhiên, “Iran không chấp nhận các điều kiện đầy tham vọng của Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz, năng lượng hạt nhân hòa bình và một số vấn đề khác”.

Các chuyên gia của cả hai phái đoàn hiện đang nỗ lực tìm kiếm điểm chung và Pakistan đang cố gắng giải quyết những khác biệt để đưa các quan điểm xích lại gần nhau hơn.

Hiện, cuộc đàm phán đã tạm dừng để hai phái đoàn tham vấn các nhóm chuyên gia về các văn bản đề xuất. Cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục khi các bản dự thảo này được chuẩn bị sẵn sàng, Fars cho biết thêm.