Pháp: Giải cứu cậu bé bị bố nhốt trong xe suốt từ năm 2024

Bình Giang

TPO - Giới chức Pháp vừa giải cứu bé trai 9 tuổi bị nhốt trong thùng xe bán tải của bố mình suốt từ năm 2024. Cậu bé đã nhập viện, còn ông bố bị bắt giữ.

ap26101604609468.jpg
Ngôi nhà nơi cậu bé 9 tuổi được giải cứu từ thùng xe tải nhỏ của bố. (Ảnh: AP)

Cảnh sát được một người hàng xóm báo tin sau khi nghe thấy “tiếng trẻ con” phát ra từ chiếc xe bán tải hôm 6/4, tại làng Hagenbach gần biên giới với Thụy Sĩ và Đức, công tố viên Nicolas Heitz cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 11/4.

Sau khi phá cửa xe, cảnh sát tìm thấy đứa trẻ “nằm co quắp, trần truồng, được phủ bằng tấm chăn trên đống rác và gần phân”, thông cáo cho biết. Cậu bé bị suy dinh dưỡng và không thể đi lại.

Ông bố nói với cảnh sát rằng đã nhốt đứa trẻ trong xe tải nhỏ từ tháng 11/2024 “để bảo vệ con”, vì người bạn đời của ông muốn đưa cậu vào bệnh viện tâm thần.

Công tố viên cho biết không có hồ sơ y tế nào ghi nhận cậu bé có vấn đề về tâm thần trước khi mất tích và cậu bé có thành tích học tập tốt ở trường.

Theo công tố viên, cậu bé nói với cảnh sát rằng cậu gặp rất nhiều khó khăn với người bạn đời của bố mình và nghĩ rằng bố cậu “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc nhốt cậu lại. Cậu cho biết đã không tắm rửa từ năm 2024.

Người bố bị tạm giam với cáo buộc bắt cóc và các tội danh khác. Theo công tố viên, người bạn đời của ông ta phủ nhận việc biết cậu bé ở trong xe. Bà ta cũng bị buộc tội, trong đó có tội không giúp đỡ trẻ vị thành niên gặp nguy hiểm, nhưng được thả dưới sự giám sát của tòa án.

Chị gái 12 tuổi của cậu bé và con riêng 10 tuổi của ông bố được giao cho cơ quan dịch vụ xã hội chăm sóc.

Văn phòng công tố đang điều tra xem liệu có ai khác biết về việc cậu bé bị giam giữ hay không.

Bạn bè và gia đình nói với các điều tra viên, rằng họ nghĩ cậu bé đang ở trong một viện tâm thần. Theo văn phòng công tố, giáo viên của cậu được thông báo cậu đã chuyển đến một trường khác.

Chính quyền chưa công bố tên của nạn nhân hoặc người thân của cậu.

AP
