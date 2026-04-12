Iran cảnh báo cứng rắn sau khi Mỹ tuyên bố ‘dọn dẹp’ eo biển Hormuz

TPO - Tình trạng của eo biển Hormuz sẽ được giữ nguyên cho đến khi Iran và Mỹ đạt được “khuôn khổ chung” cho việc tiếp tục đàm phán, một nguồn tin an ninh Iran nói với CNN.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad ngày 11/4. (Ảnh: AP)

Nguồn tin cho rằng những “đòi hỏi quá mức” từ phía Mỹ về nhiều vấn đề, bao gồm tuyến đường thủy chiến lược này, khiến hai bên chưa thể thống nhất một nền tảng chung để thúc đẩy đàm phán.

“Iran không vội”, nguồn tin nói, đồng thời cho biết Tehran đã thông báo với Mỹ, rằng đến khi đạt được khuôn khổ chung, “tình trạng của eo biển Hormuz sẽ không thay đổi”, và “ngay cả số lượng tàu thuyền đã được thống nhất trước đó cũng sẽ không thể đi qua”.

Nguồn tin cảnh báo, nếu các nhà đàm phán Mỹ không có cái nhìn mà họ gọi là “thực tế hơn”, eo biển sẽ tiếp tục bị đóng.

Nguồn tin nhấn mạnh, Iran đã chứng minh khả năng thực thi việc đóng cửa eo biển Hormuz, cho rằng tình hình hiện tại là “lặp lại tính toán sai lầm” mà hậu quả sẽ “bất lợi cho Mỹ”.

Trước đó, người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự chung Iran bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng 2 tàu khu trục hải quân đã đi qua tuyến đường này, đồng thời nhấn mạnh rằng “quyền quyết định cho phép bất kỳ tàu nào đi qua thuộc về lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Eo biển Hormuz được cho là một trong những vấn đề khó khăn nhất trong cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran ở thủ đô Islamabad của Pakistan.

Ngày 11/4, Bộ Giao thông vận tải Qatar thông báo khôi phục hoàn toàn các hoạt động hàng hải, bắt đầu từ ngày 12/4, mở rộng quyết định với “tất cả các loại tàu và phương thức vận tải biển”.

Bộ này kêu gọi các nhà khai thác tuân thủ các quy trình an toàn. Vẫn chưa rõ liệu quyết định này có đồng nghĩa với việc các tàu của Qatar được phép đi qua eo biển Hormuz hay không.

Trong khi đó, cuộc đàm phán trực tiếp 3 bên vẫn tiếp tục diễn ra tại Islamabad.

CNN dẫn nguồn tin tại vùng Vịnh cho biết, các thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, không quân, hải quân và cả lực lượng Quds, vừa đến căn cứ không quân Nur Khan gần thủ đô Islamabad của Pakistan.

Theo nguồn tin, những người mới đến này chịu trách nhiệm hỗ trợ và đảm bảo hậu cần cho đoàn đàm phán Iran. Các thành viên cấp cao của IRGC được nói là sẽ “tư vấn”.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ít nhất 1 máy bay của hãng Pouya Air vừa hạ cánh xuống Pakistan. Căn cứ Nur Khan là khu vực hạn chế, chỉ dành cho các khách VIP đến Pakistan.

Phát biểu với báo chí bên ngoài Nhà Trắng ngày 11/4, Tổng thống Donald Trump nhắc lại tuyên bố Mỹ đã chiến thắng quân sự trước Iran và giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc đàm phán đang diễn ra.

“Dù chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn thắng. Hãy chờ xem điều gì xảy ra. Có thể họ đạt được thỏa thuận, có thể không. Điều đó không quan trọng. Từ góc nhìn của nước Mỹ, chúng ta thắng”, ông nói.

Tổng thống Trump thừa nhận Mỹ đang có “các cuộc đàm phán rất sâu” với Iran. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội Mỹ đang tìm kiếm thủy lôi tại eo biển Hormuz.