Tình báo Mỹ: Kho tên lửa của Iran gần như nguyên vẹn

Quỳnh Như

TPO - Các đánh giá của tình báo Mỹ gần đây chỉ ra rằng, Iran vẫn sở hữu kho vũ khí gồm hàng nghìn tên lửa đạn đạo, trái ngược với tuyên bố trước đó cho rằng các cuộc tấn công quân sự chung giữa Mỹ và Israel đã làm suy yếu đáng kể năng lực tác chiến của Tehran.

Wall Street Journal (WSJ) dẫn các báo cáo của tình báo Mỹ cho biết, khả năng tên lửa của Tehran được duy trì bởi một mạng lưới rộng lớn các kho chứa ngầm kiên cố, phần lớn đã bảo vệ các bệ phóng di động của nước này khỏi những cuộc không kích kéo dài nhiều tuần của Mỹ và Israel.

"Iran vẫn sở hữu hàng ngàn tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn từ các địa điểm ngầm", ấn phẩm viết.

tl.jpg

Các đánh giá này mâu thuẫn với tuyên bố của nhiều quan chức Mỹ trước đó, rằng hơn một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran đã bị "phá hủy, hư hại hoặc mắc kẹt dưới lòng đất".

Các quan chức Israel cũng thừa nhận những cuộc không kích chủ yếu nhằm vào hệ thống đường hầm phóng tên lửa của Iran, nhưng cho rằng các cơ sở này “rất khó bị phá hủy”. Theo họ, Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa tầm trung trong tổng số khoảng 2.500 tên lửa trước xung đột.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại tại Washington và Tel Aviv rằng Tehran có thể tận dụng thời gian ngừng bắn để tái cấu trúc lực lượng tên lửa.

Ông Kenneth M. Pollack, cựu nhân viên tình báo của CIA đồng thời là chuyên gia về chính trị và các vấn đề quân sự ở Trung Đông cho biết: "Iran đã thể hiện khả năng đáng kể trong việc đổi mới và tái cấu trúc lực lượng của họ một cách nhanh chóng", đồng thời mô tả lực lượng vũ trang Iran là "một đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với hầu hết các lực lượng quân sự ở Trung Đông".

Trong khi đó, Phó chủ tịch cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Jon Alterman, cũng thừa nhận Iran vẫn giữ vai trò quan trọng đối với cán cân an ninh tại vùng Vịnh.

Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông

Cũng theo Wall Street Journal, Mỹ tiếp tục triển khai quân đội đến Trung Đông để chuẩn bị cho các hoạt động có thể xảy ra, ngay cả khi đàm phán với Iran tại Pakistan đang diễn ra.

Theo thông tin từ ấn phẩm này, các máy bay chiến đấu và máy bay tấn công mới đã được chuyển đến khu vực, và khoảng 1.500 đến 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Quân đội Mỹ có thể sẽ được đưa đến trong những ngày tới.

Tàu sân bay USS George HW Bush cùng với các tàu hộ tống đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở Virginia vào cuối tháng 3 và hiện đang ở Đại Tây Dương, trong khi tàu USS Boxer, cùng với Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, đã rời căn cứ ở California vào giữa tháng 3 và đang ở Thái Bình Dương. Cả hai đội hình sẽ cần hơn một tuần để đến Trung Đông.

Quỳnh Như
Press TV
