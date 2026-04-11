Pakistan điều máy bay chiến đấu đến Trung Đông

TPO - Pakistan đã điều máy bay chiến đấu và các nguồn lực quân sự khác đến Ả-rập Xê-út để tăng cường an ninh theo một hiệp ước quốc phòng giữa hai nước. Động thái này diễn ra khi Pakistan đang đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.

(Ảnh: India Today)

Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út cho biết, các máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ của Pakistan đã đến Căn cứ Không quân King Abdulaziz ở phía đông nước này. Việc triển khai “sẽ giúp tăng cường hợp tác quốc phòng chung, hỗ trợ an ninh, ổn định khu vực và quốc tế”.

Pakistan và Ả-rập Xê-út đã ký một hiệp ước quốc phòng chung vào tháng 9/2025, trong đó nêu rõ hai bên sẽ coi bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại một trong hai nước là một cuộc tấn công vào cả hai. Hiệp ước đã làm sâu sắc thêm đáng kể mối quan hệ đối tác an ninh kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước.

Việc triển khai này diễn ra sau khi Iran tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các nước vùng Vịnh để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Pakistan từ lâu đã cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Ả-rập Xê-út, bao gồm hoạt động huấn luyện và cố vấn, trong khi Ả-rập Xê-út nhiều lần can thiệp để hỗ trợ tài chính cho Pakistan trong thời kỳ kinh tế khó khăn.

Bộ trưởng Tài chính Ả-rập Xê-út Mohammed Al-Jadaan cũng đã có mặt tại Pakistan hôm 10/4 để thể hiện sự hỗ trợ kinh tế cho nước này.

Năm 2018, Riyadh đã công bố gói hỗ trợ trị giá 6 tỷ USD cho Pakistan, bao gồm khoản tiền gửi 3 tỷ USD tại ngân hàng trung ương và nguồn cung dầu trị giá 3 tỷ USD.