Phó Tổng thống Mỹ thông báo 'tin xấu' sau cuộc đàm phán suốt 21 giờ với Iran

TPO - Trong cuộc họp báo từ Pakistan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ đã đưa ra đề nghị “cuối cùng và tốt nhất”, nhưng cuộc thương lượng kéo dài với Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: CNN)

Cuộc họp báo đang diễn ra tại Islamabad, sau cuộc họp 3 bên kéo dài giữa Mỹ và Iran cùng nước chủ nhà Pakistan.

Ông Vance nói Mỹ đã đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất” cho Iran, đồng thời khẳng định Washington đã thể hiện sự “linh hoạt” trong cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông cho biết cuộc thương lượng kéo dài với Iran đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến.

“Chúng tôi đã làm việc liên tục suốt 21 giờ và đã có nhiều cuộc thảo luận thực chất với phía Iran. Đó là tin tốt. Tin xấu là chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận. Và tôi cho rằng đây là tin xấu đối với Iran nhiều hơn là đối với Mỹ. Vì vậy, chúng tôi rời đi mà không đạt được thỏa thuận”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết, phía Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của Mỹ, dù theo ông, những điều khoản này “khá linh hoạt”.

“Chúng tôi đã rất thiện chí. Tổng thống nói với chúng tôi: ‘Các bạn cần đến đây với thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận.’ Chúng tôi đã làm như vậy, nhưng đáng tiếc là không thể đạt được bất kỳ tiến triển nào”, ông nói.

“Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất rõ ràng, một phương thức hiểu biết – đó là đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng ta sẽ xem liệu phía Iran có chấp nhận hay không”, ông nói.

Ông Vance cho biết đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump “một thường xuyên” trong suốt các cuộc đàm phán ba bên với Iran tại Islamabad.

“Rõ ràng là chúng tôi liên tục trao đổi với Tổng thống Trump. Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu lần, có thể là nửa tá, có thể là cả chục lần trong suốt 21 giờ qua”, ông nói.

Ông cũng cho biết đã liên lạc với nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ trong suốt quá trình, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, và Đô đốc Brad Cooper – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

“Chúng tôi liên tục giữ liên lạc với cả nhóm vì chúng tôi đàm phán với thiện chí”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD cũng cho biết, Iran đã không cam kết từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân sau nhiều giờ đàm phán.

Khi được phóng viên hỏi về những điều khoản mà Iran từ chối, ông Vance nói: “Thực tế đơn giản là chúng tôi cần thấy một cam kết rõ ràng rằng họ sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và cũng không tìm kiếm các công cụ giúp họ nhanh chóng đạt được vũ khí hạt nhân”.

Phó Tổng thống nói thêm: “Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thấy một cam kết mang tính căn bản từ phía Iran về việc không phát triển vũ khí hạt nhân, không chỉ bây giờ, không chỉ trong 2 năm tới mà là về lâu dài hay không? Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó, nhưng hy vọng sẽ sớm thấy”.

Iran nói Mỹ 'yêu cầu phi lý'

Hãng tin Fars News Agency cho biết, triển vọng đạt được thỏa thuận phụ thuộc vào việc Mỹ điều chỉnh các “yêu cầu phi lý”, trong đó eo biển Hormuz là một trong nhiều vấn đề gây tranh cãi vẫn chưa được giải quyết.

Theo bài viết, các chuyên gia của hai bên đang nỗ lực tìm điểm chung, đồng thời nhấn mạnh “bên trung gian Pakistan đang cố gắng thu hẹp khác biệt và đưa các quan điểm lại gần nhau hơn”.

Hai phái đoàn đàm phán hiện đã tạm lùi lại để tham vấn các nhóm chuyên gia của mình về các văn bản đề xuất, và cuộc đàm phán sẽ được nối lại khi bản dự thảo này hoàn tất.

Tướng Esmail Qaani - Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vừa phát biểu rằng “trục kháng chiến” hiện nay “mạnh mẽ và gắn kết hơn bao giờ hết”.

Ông nói Israel “tin bằng cách gây áp lực lên lực lượng kháng chiến và tinh thần tử vì đạo, họ sẽ khiến các lực lượng này cũng như những người dân bị áp bức, vô tội suy yếu, thất bại hoặc đầu hàng”.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “văn hóa kháng chiến là càng chịu áp lực, họ càng trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn”.

“Trục kháng chiến” bao gồm lực lượng Hezbollah tại Li-băng, lực lượng Houthi tại Yemen, cùng các nhóm vũ trang thân Iran ở Palestine, Syria và Iraq.

Tehran khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa họ và Mỹ cũng phải được mở rộng tới “Li-băng và toàn bộ trục kháng chiến”.

Chuyên gia quốc phòng Pakistan Zahid Mahmood nói với Al Jazeera rằng việc kéo dài đàm phán sang ngày thứ 2 là tín hiệu “rất tích cực”.

“Điều này cũng cho thấy cả hai bên đều nghiêm túc trong việc hướng tới một dạng thỏa thuận nào đó. Họ muốn… hạ nhiệt cuộc chiến này. Vì vậy, điều đó phản ánh rõ ràng rằng họ sẵn sàng đi tới một giải pháp dàn xếp”, ông nói.

Ông cũng nhận định rằng “cả hai bên tham chiến, kể cả Israel, đều đã đạt đến điểm tới hạn” sau hơn 1 tháng giao tranh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, cuộc đàm phán bắt đầu từ sáng 11/4 và kéo dài không gián đoạn cho đến nay, với nhiều thông điệp cùng văn bản được 2 bên trao đổi.

“Trong 24 giờ qua, các cuộc thảo luận đã được tiến hành về nhiều khía cạnh của chủ đề đàm phán chính, bao gồm eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến chống lại Iran cũng như trong khu vực”, ông viết trên X.

