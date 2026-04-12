Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 tinh nhuệ, hiện đại

TPO - Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân khu phải chăm lo xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sáng 12/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và trao danh hiệu cao quý tặng Quân khu 1.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo Quân khu 1 tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân khu 1.

Báo cáo thành tích của LLVT Quân khu, Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân khu 1, nêu rõ: Từ cái nôi cách mạng Việt Bắc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp lãnh đạo cách mạng, nơi ra đời những đơn vị vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam, LLVT Quân khu 1 đã trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu - Tiên phong - Đoàn kết - Chiến thắng”.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, quân và dân trên địa bàn Quân khu đã chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tướng lĩnh Quân đội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi lễ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Quân khu 1 đã tham mưu có hiệu quả với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn chiến lược biên giới phía Bắc.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến; phối hợp xây dựng các đề án phòng thủ dân sự, quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Quân khu tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc; xây dựng, củng cố các công trình phòng thủ trọng điểm, chốt chiến đấu, đường tuần tra biên giới; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; 100% đơn vị qua kiểm tra đều đạt khá, giỏi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1.

LLVT Quân khu cũng luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kết hợp kinh tế với quốc phòng và đối ngoại quốc phòng.

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm qua, LLVT Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có 370 tập thể, 297 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 trong hơn 80 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, phần thưởng cao quý mà LLVT Quân khu 1 đón nhận hôm nay là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Quân khu, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với một lực lượng đã có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Bắc - Quân khu 1 là vùng đất địa linh, phên dậu chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc, căn cứ địa cách mạng, Thủ đô kháng chiến, cái nôi của LLVT cách mạng Việt Nam.

Từ thực tiễn chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 1 đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu - Tiên phong - Đoàn kết - Chiến thắng”, được kết tinh bằng mồ hôi, xương máu và sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Việt Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, trong thời gian tới, LLVT Quân khu 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững chủ quyền, biên giới, giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

﻿ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Bộ tư lệnh Quân khu 1.

Cùng với đó, Quân khu phải chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố vững chắc thế trận lòng dân; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.