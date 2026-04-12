Lần đầu thăm con tại Vùng 4 Hải quân, nhiều phụ huynh vỡ òa cảm xúc

TPO - Sau hơn một tháng xa nhà, những cái ôm đoàn tụ tại các đơn vị Vùng 4 Hải quân đã mang đến nhiều cảm xúc cho chiến sĩ mới và gia đình.

Trong hai ngày 11 và 12/4, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Vùng 4 Hải quân tổ chức đón thân nhân chiến sĩ nhập ngũ năm 2026 đến thăm, động viên con em đang học tập, rèn luyện tại Lữ đoàn 957, Lữ đoàn 101 và Trung tâm Huấn luyện Vùng.

Một người mẹ hạnh phúc khi gặp lại con.

Đông đảo thân nhân đã có mặt tại đơn vị để gặp gỡ, động viên con em sau hơn một tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Đây không chỉ là dịp để chiến sĩ mới sum họp gia đình, mà còn giúp người thân trực tiếp tìm hiểu đời sống, sinh hoạt, học tập tại đơn vị, từ đó thêm yên tâm, tin tưởng vào sự trưởng thành của con em trong màu áo Hải quân.

Tại các đơn vị, thân nhân được nghe chỉ huy thông tin khái quát về công tác tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới; tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, khu tăng gia sản xuất và thao trường huấn luyện. Đồng thời, các gia đình trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, động viên con em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những khoảnh khác xúc động khi chiến sĩ mới gặp người thân.

Những tháng đầu huấn luyện là giai đoạn chiến sĩ mới từng bước làm quen với nền nếp, chế độ và kỷ luật quân đội. Bên cạnh sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của cán bộ, chỉ huy các cấp, sự quan tâm, động viên từ gia đình chính là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ thêm vững vàng, tự tin vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.

Chị Ngô Thị Thái Dung - mẹ của chiến sĩ Nguyễn Hải Đăng (Tiểu đoàn 453, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân) xúc động chia sẻ: “Ngày tiễn con lên đường nhập ngũ, gia đình vừa tự hào, vừa không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, khi trực tiếp vào thăm, thấy con chững chạc hơn, sinh hoạt nền nếp và tiến bộ rõ rệt, tôi rất yên tâm và tin tưởng con sẽ tiếp tục trưởng thành trong môi trường quân đội”.

Theo Thượng tá Hàn Xuân Lâm - Phó Chính ủy Lữ đoàn 957, việc tổ chức cho thân nhân đến thăm chiến sĩ mới là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và đơn vị. Tình cảm gia đình là nguồn động viên to lớn, giúp chiến sĩ vượt qua khó khăn, nhanh chóng hòa nhập, phấn đấu trở thành quân nhân có bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm.

Thượng tá Hàn Xuân Lâm - Phó Chính ủy Lữ đoàn 957, giới thiệu với thân nhân về nền nếp chính quy, môi trường huấn luyện tại đơn vị.

Chương trình thăm thân nhân diễn ra trong không khí đầm ấm, chân tình, để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp đối với cán bộ, chiến sĩ và các gia đình. Qua đó góp phần vun đắp tình cảm hậu phương - quân đội, xây dựng ý chí, bản lĩnh để chiến sĩ mới quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.